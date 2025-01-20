柯士甸學校撤銷註冊　曾涉非法僱用王青霞　前身凱莉山欠債三億元

曾因欠租、欠薪、欠學債逾三億元而風波不斷的私立學校「凱莉山學校」，改名「柯士甸學校」後爭議未減。《香港01》發現，涉事學校已撤銷註冊，租用位於柯士甸路和九龍塘的地方均有新學校進駐。柯士甸學校前總監陳金兒回覆時，拒透露學校停運原因，只表示經驗未夠，暫未考慮再辦學。

涉事學校去年捲入非法僱用歌手李龍基未婚妻、內地女子王青霞的醜聞，陳金兒以事件涉法律程序為由，拒絕回應。王青霞已被判罪成入獄已超過半年，惟入境處指仍在調查柯士甸學校涉僱用黑工的案件，有需要時會就是否檢控徵詢律政司。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

1月8日，原本是柯士甸學校校舍的尖沙咀好兆年行地舖，有工人正在裝修，並撕去有校名及招生資訊的玻璃貼。（夏家朗攝）

學校撤銷註冊 裝修工人撕走校舍玻璃貼

香港凱莉山學校因財務醜聞，被英國總校終止合作後2022年改名為「柯士甸學校」，繼續營運。不過，《香港01》發現，柯士甸學校已撤銷註冊，教育局的註冊學校名單上，已無相關學校資料。

記者1月8日（星期三）到柯士甸學校位於尖沙咀好兆年行的校址，現場仍見大廈外牆、入口處有多個柯士甸學校的招牌，但本來是校舍的地舖，有工人正在裝修，並撕去有校名及招生資訊的玻璃貼，二樓的校務處亦一樣。

好兆年行地下及二樓的舖位，現時由另一間正向教育局申請牌照的私立學校承租。

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營運學校公司去年被入稟追租 涉款逾百萬元

柯士甸學校校監陳金兒過往透過「柯士甸學校有限公司」（Austin School Limited）營運學校，公司於2024年曾因勞資糾紛被入稟控告，亦因欠三個月、合共近117萬元租金，被業主入稟收回舖位。

翻查紀錄，2024年8月，陳金兒已辭去「柯士甸學校有限公司」董事，公司亦已改名為接手承租的新學校。

柯士甸學校校監陳金兒（左）回覆指，學校於2024年6月停運，不會再復辦。（資料圖片）

學校校監拒透露停辦學校原因

陳金兒回覆《香港01》記者時確認，學校於2024年6月停運。她稱學校是「暫停了、重組」，但又指柯士甸學校不會再復辦，又拒絕透露停辦原因：「這些內部原因不方便說。」她稱暫未考慮再辦學，指自己「經驗未夠」

有照片顯示王青霞曾於印有柯士甸學校校徽的門牌前留影，門牌上的Manager（經理）Chris Wong與王的英文名相同。（資料圖片）

法庭文件揭學校疑非法涉僱用李龍基未婚妻

2024年，歌手李龍基未婚妻、內地女子王青霞被控逾期居留、使用虛假文書，及違反逗留期間接受工作等共七宗罪。當時案情指，入境處揭發王青霞在逾期居留時，曾非法受僱柯士甸學校，該校老師稱她任教中文科、書法等。

記者於2024年6月，即柯士甸學校停運前，曾就王青霞的案件向陳金兒查詢。陳當時稱，事件已交律師處理，不便回應，但表示「我們當然沒有聘請過她」。2025年1月，記者再向陳金兒查詢，她以事件涉法律程序為由拒絕回應。

歌手李龍基（右）的未婚妻王青霞（Chris）於2024年被控逾期居留、使用虛假文書，及違反逗留期間接受工作等七罪，被判罪成需監禁25個月。（資料圖片）

入境處：仍在調查

王青霞被法庭判罪成及監禁25個月，柯士甸學校有無刑責呢？2024年6月，入境處查詢時指，仍在調查相關案件，不作評論。半年過去，2025年1月，入境處回覆指，仍在調查柯士甸學校涉僱用黑工的案件，有需要時會就是否檢控，向律政司徵詢意見。

2022年，陳金兒用「立德書院有限公司」的名義，租用已停辦的九龍塘陳樹渠紀念中學舊址，該地址現時為私立的一諾中學（九龍塘）。（夏家朗攝）

4.5億元租九龍塘校舍16年 已有新學校進駐

2022年，陳金兒用「立德書院有限公司」的名義，租用已停辦的九龍塘陳樹渠紀念中學舊址，為期16年，總租金約4.5億元，租約長度屬市場罕見。合約列明要在2023年3月起，投入至少8000萬元翻新校舍作學校用途。相關地址現時已完成翻新，但是一間名為一諾的私立中學。陳金兒稱自己和該學校無關係，「立德書院」亦只處理租務，不是學校。

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柯士甸學校前身、私立的香港凱莉山學校曾捲入三億元財務醜聞，學校創辦人枉栢賢更被《香港01》揭發曾因詐騙入獄。（資料圖片／余俊亮攝）

前身學校凱莉山捲醜聞 欠債逾三億元

柯士甸學校前身是私立的香港凱莉山學校。2021年，香港凱莉山被揭欠租、欠薪，更有大批家長無法贖回債券。學校幕後老闆兄弟互相指責對方「穿櫃桶底」，創辦人枉栢賢被揭曾因詐騙入獄，他接受訪問時對記者稱學校不會停運、自己不會離港的說辭，亦與法庭訴訟紀錄不符。

學校因拖欠員工薪金影響運作，大批家長對學校失去信心，要倉促為學生轉校。學校的關聯公司後來遭清盤，債權人會議文件揭公司負債逾3億港元，當中超過6,100萬元是債券，公司的現金只有約7,000元。

2021年11月，香港凱莉山學校舉行招生活動。稱活動是與英國凱莉山聯合舉辦，舞台背景亦有「大公網」字眼，圖中女子為陳金兒。（資料圖片）

陳金兒後來獲委任為香港凱莉山的董事，並稱邀請大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，出席凱莉山學校的招生活動，活動禁止傳媒採訪。不過，陳金兒拒絕為香港凱莉山三億欠債「埋單」，稱「前營運商」的債務不應由新公司負責，指新營運團隊與欠債無關，着記者「應訪問經紀如何向家長推銷債券」。家長至今亦無法討回債券金額。

2022年1月，陳金兒稱學校收到英國凱莉山通知，於2021年10月已終止與香港分校的合作，故學校需要改名。她當時形容校方是「上手種下種種問題的受害者」。不過，改名僅兩年，就在王青霞的醜聞爆發後不久，學校就停止營運。

▼2021年11月20日凱莉山招生活動 拒傳媒採訪▼



▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼



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