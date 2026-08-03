區議員林俊嘉遭深圳法院頒三張限制消費令　漏報三間香港公司利益

西貢區議會自由黨籍的委任議員林俊嘉，被深圳法院頒發「限制消費令」，事件早前在網上流傳。林俊嘉在電話回應《香港01》記者中否認事件，稱「嗰個人唔係我」；不過民政事務總署指，對於他的「內地民事糾紛，西貢區議會主席已提醒他妥善處理個人財務事宜」。

記者亦同時揭發，他無申報三間香港公司的董事身份，違反《區議員履職監察制度指引》，他稱其中一間公司因無運作所以無申報。 記者向民政事務總署查詢後，署方證實他漏報，區議會主席已嚴正督促，並引述林俊嘉表示「萬分歉意」。之後林俊嘉再無接聽電話或回應記者查詢。



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西貢區議員林俊嘉涉漏報三間公司董事身份，但否認被頒布《限制消費令》。（西貢區議會網頁）

列失信被執行人

事件最先由網上帖文討論開始，有人發文指，懷疑西貢區議員林俊嘉在內地被頒布「限制消費令」。

《香港01》記者在「中國執行信息公開網」，發現一名名為「林俊嘉」的人士，在2017、2023及2024年，被深圳市福田區人民法院及深圳前海合作區人民法院頒發「限制消費令」，有列出他的回鄉證號碼，並指他在2017及2024年，已被列為「失信被執行人」。

涉合約糾紛 欠款98萬元

根據案件詳情，2017年的案件涉及合約糾紛，欠款98萬港元，申請人為馬輝申及馬輝標。馬輝申為深圳市龍崗區政協委員，奧雅集團董事長，馬輝標是股東。2023及2024年的案件，涉及556元人民幣的執行未履行。

三項「限制消費令」，均限制他不能搭飛機二等以上艙位、搭高鐵、旅遊度假、買樓、租寫字樓等，違反會罰款、拘留或追究刑事責任。

林俊嘉否認被頒限制消費令

記者致電西貢區議員林俊嘉，查詢他是否被內地頒發「限制消費令」，他說「嗰個人唔係我嚟㗎。咩500幾蚊吖嘛？」記者再讀出深圳法院公開的回鄉證號碼，他回應「係啦，無錯」。

民政：已提醒他妥善處理個人財務

對於區議員林俊嘉是否被內地頒發「限制消費令」，及列為「失信被執行人」，《香港01》向民政事務總署查詢，獲回覆指「至於林議員的內地民事糾紛，西貢區議會主席已提醒他妥善處理個人財務事宜。」

就民政事務總署的說法，記者再向林俊嘉查詢，他無再接聽電話及回覆短訊。

西貢區議員林俊嘉（右）、陳繼偉及陳志豪（左）在2024年年底派發新一年月曆。（陳志豪Facebook）

漏報三間公司董事 曾被入稟破產

除了內地的民事糾紛，《香港01》亦發現林俊嘉涉漏報三間公司董事身份，包括「中英街跨境免稅商城（1899）有限公司」、「永星尖子課程學舍有限公司」及「羅梁體育會（香港）有限公司」；前兩間公司他同為股東。

林俊嘉在2023年獲委任為西貢區區議員，在2024年的利益申報時仍有申報為「中英街跨境免稅商城（1899）有限公司」董事身份。到2025年1月的利益申報，他就申報無擔任任何公司的受薪東主、合夥人或董事職位。

記者亦發現林俊嘉在2024年5月底被上市公司萬馬控股（6928）旗下「TOMO-CSE Auto Development Limited」入稟申請破產，同年7月獲撤回入稟申請。

林俊嘉：被入稟破產是誤會一場

對於漏報三間公司董事身份，他回覆電話查詢時稱，「中英街跨境免稅商城」已無運作故無申報，記者再指出另外兩間公司同樣身為董事時，他稱「係咩？我返去睇睇先」。

記者再問及他是否在2024年被入稟申請破產時，他承認曾被入稟申請破產，聲稱只是舊公司轉讓的誤會。

林俊嘉在記者查詢後翌日，已向區議會提交新一份利益申報，已補回上述三間公司的董事身份。

區議會主席書面嚴正督促

民政事務總署確認林俊嘉漏報三間公司董事身份，指西貢區議會主席亦已書面嚴正督促林議員必須按《區議員履職監察制度指引》行事，不能有負市民對區議員的期望，又引述指「林議員對於其個人利益申報出現錯漏表示萬分歉意」。

林俊嘉（右）曾貼出協助洪秀柱2017年角逐國民黨主席後獲洪簽發的感謝狀。（網上圖片）

曾助洪秀柱選國民黨主席

林俊嘉曾在台灣讀書，《明報》曾報道他於2019年在個人Facebook發帖文及相片，提及「國民黨港澳總支部第7分隊今次台灣拜訪黨高層非常成功」，並拜訪國民黨前主席洪秀柱、前行政院長張善政等人，一行人當時有拉起「香港正藍軍」橫額。

林俊嘉也曾貼出協助洪秀柱2017年角逐國民黨主席後獲洪簽發的感謝狀。他最後一次公開提及自己的國民黨聯繫是在2021年。

林俊嘉在2022年撰文提及，自己「台灣畢業後回到香港聽到中國的消息大多數是負面的。直至97回歸後，才突然發現中國真的站起來了」。他說：「我沒有仔細研究什麼是共產黨，但中國歷史告訴我，能令人民溫飽甚至富足，就是好的政權或政府。」

西貢區議員林俊嘉（左二）在2024年11月到花蓮縣考察，由花蓮縣縣長徐榛蔚（中）接見。（花蓮縣網頁）

任職區議員期間 以其他身份到花蓮考察

林俊嘉在2024年11月，與西貢區議員陳繼偉率香港旅遊專業聯盟主席兼羅梁體育會榮譽會長羅啟邦、羅梁體育會榮譽主席梁偉龍等人到花蓮縣考察，由花蓮縣縣長徐榛蔚接見。

其後西貢民政處證實兩人到台北交流旅遊及體育事宜，但兩人是以聯盟身分出席，與西貢區議會無關，並有向秘書處通報。

國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員等人在2025年2月來港參與旅遊博覽會，宣傳到花蓮觀光時，在港晚宴名單同樣包括林俊嘉、陳繼偉及陳志豪，同場還有立法會議員鄧飛等人。

2025年2月，台灣立院國民黨黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員，來港參與旅遊博覽會。西貢區議員林俊嘉（前排左五），與傅崐萁（前排左七）合照。（傅崐萁Facebook）

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