道士股鼎益豐｜區議員梁家輝新申報非本港公司董事　連任三會成員

《香港01》揭發新民黨籍沙田區議員梁家輝，曾任上市公司鼎益豐非執行董事，收取1002萬酬金，但從來無在區議會申報利益。記者向民政事務總署查詢後，才確認他漏報，並揭發本屆區議會同樣漏報另一項公司利益。署方向《香港01》確認梁家輝漏報利益後一星期，再次委任他為沙田撲滅罪行委員會委員。

沙田區議會網站於上周五（4月9日），上載梁家輝3月30日更新的個人利益登記冊，加入他漏報擔任「艾奈特有限公司」的董事。記者查冊發現，該公司並非香港註冊，正向梁家輝查詢，公司註冊地及英文名。



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沙田區議員梁家輝。（梁家輝Facebook圖片）

更新一項非本港公司董事申報

根據2026年3月30日梁家輝更新的個人利益登記冊，他目前是「艾奈特有限公司」的董事，公司業務性質為「影像系統工程」，未有提及註冊地及公司英文名。

《香港01》記者再於香港公司註冊處查詢，發現本港並無該公司的紀錄，換言之，「艾奈特有限公司」並非香港註冊公司。

究竟公司在哪個地區註冊呢？公司英文名是什麼？記者向梁家輝查詢，截稿前未獲回覆。至於2016至2019年任期內的申報，則無更新。

2016年11月，鼎益豐非執行董事梁家輝（左），與鼎益豐主席隋廣義（右），一同出席活動。（鼎益豐新聞稿）

任「道士股」鼎益豐非執董 收1002萬酬金

梁家輝於2016年4月出任本港上市公司鼎益豐（0612）的獨立非執行董事，同年10月改任非執行董事，至2024年1月辭職，合共收取1,002萬元董事袍金及其他酬金。

他2008年起擔任沙田區議員，直至2019年12月不敵民主派，2024年區議會改制後，他獲任命為委任議員，亦是沙田愉城關愛隊隊長。《香港01》揭發擔任區議員期間，並無申報鼎益豐的利益。

道士股鼎益豐｜區議員梁家輝任非執董8年收1002萬酬金 無申報

民政3月25日確認漏報

4月1日再委任梁家輝為滅罪委員

《香港01》記者3月多次聯絡梁家輝，查詢與鼎益豐的關係，以及漏報利益事宜，一直無得到回覆。民政事務處3月25日回覆查詢，確認梁家輝漏報兩項利益。到4月1日，梁家輝再獲民政事務處委任為沙田撲滅罪行委員會委員。

政府公告指，根據「用人唯才」的原則，考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社區工作的熱誠，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士加入「三會」，即分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會。

2026年3月19日，新民黨區議員梁家輝，出席沙田區議會大會。（李穎霖攝）

有申報另一上市公司獨董 酬金72.5萬元

鼎益豐在內地涉及非法集資和龐氏騙局，涉款超過1,300億元人民幣（約1,470億港元），50萬名投資者血本無歸；在香港涉及操控股價，證監會凍結64.3億港元資產。

穿着道士裝、吹噓以禪易投資的鼎益豐創辦人隋廣義，以及鼎益豐行政總裁馬小秋，2024年在內地被捕，今年1月隋廣義及馬小秋被深圳市福田區人民檢察院提公訴提公訴，涉非法吸收公眾存款等罪。

翻查利益申報紀錄，梁家輝於2016年11月至2024年3月，曾擔任另一間上市公司進昇集團（1581）的獨立非執行董事，合共收取董事袍金及其他酬金72.5萬元。

道士股鼎益豐｜涉款1470億詐騙 香港上市作招徠 苦主斥詐騙之都

曾任多間已解散本港公司董事

根據公司註冊處資料，梁家輝至少曾任九間本港註冊公司董事，包括「一帶一路中阿投資貿易協會有限公司」等，但全部已經解散。

梁家輝曾任以下已解散香港公司董事 1. 一帶一路中阿投資貿易協會有限公司 Belt and Road China-Arab Investment and Trade Association Limited 2. 智得凍肉有限公司 Best Buy Food Shop Limited 3. 健康中國產業集團有限公司 CHINA HEALTH INDUSTRIES GROUP LIMITED 4. 中國康天下產業集團有限公司 CHINA UNIVERSAL HEALTH INDUSTRIES GROUP LIMITED 5. 吳清源大師文化基金會有限公司 GO SAIGEN MASTER FUND LIMITED 6. 香港天河文化創意有限公司 HONG KONG SKY RIVER CULTURAL CREATIVE CO. LIMITED 7. 博恩有限公司 KINDWAY EXPRESS LIMITED 8. 富進集團控股有限公司 RICH EXPRESS GROUP HOLDINGS LIMITED 9. 匯龍企業發展有限公司 Weldragon Development Limited

其中「一帶一路中阿投資貿易協會有限公司」於2022年2月成立，2023年6月解散，公司兩名股東兼董事，為梁家輝和曾俊豪。二人分別為愉城關愛隊隊長及成員。

馬小秋曾擔任執行董事兼主席的上市公司「恒富控股」於2025年10月曾發公告，指曾俊豪曾向馬小秋提供4,000萬港元貸款，並指曾俊豪是經過共同朋友梁家輝認識馬小秋，梁家輝亦向馬小秋提供貸款，並獲馬小秋曾任大股東、執行董事兼主席的萬馬控股（6928）股份作抵押。

2018年，隋廣義（右）及馬小秋（左）出席鼎益豐年會。（鼎益豐YouTube片段截圖）

鼎益豐大股東隋廣義。（資料圖片）

梁家輝（右）是沙田愉城關愛隊隊長。（梁家輝Facebook圖片）

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