【港版國安法】空中樓閣式博弈　換來滿盤皆輸

本年度全國人大會議揭幕前夕，人大宣布，今年會議議程包括因應香港情況訂立新法規，以堵塞香港對國家構成的國安漏洞。相關消息周四（5月21日）下午提前曝光後，香港社會上下震動。然而，這個重磅政治炸彈看似投得突然，但也不應該感到意外。

立法議程與要點由《香港01》率先披露，其他本地媒體隨後亦引述消息證實。之所說來得突然，是因為雖然有港區人大代表向大會作了類似提案，但輿論多視之為見慣不怪的「例牌動作」。社會主流想法似乎仍然是，即使中央藉這次會議再度要求香港就《基本法》23條立法以維護國家安全，也只是一如以往般向特區政府施壓。

但香港社會確實不應該感到意外，因為事態如此發展，絕非無蛛絲馬迹可尋。從去年反修例所做成香港回歸以來史無前例的動盪開始，明智的人已可以想像中央絕對不可能一如過往一般只是施壓便作罷。去年11月中共十九屆四中全會以來，中央就國家安全問題不僅屢番對香港嚴厲表態，還在實際操作上步步進逼，由兩個封疆大吏空降掌管港澳體系帶來「夏駱新局」，動作頻頻，毫不客氣。

再遠一點，早在一年前，已有來自北京的權威消息透露，為免《基本法》23條立法繼續拖宕，中央正部署更為主動的做法，除了當時更受社會關注的「為23條釋法」外，還有一個極強硬的選項，即直接為23條立法並列入《基本法》附件三實施。

如今人大將審議處理的法規，實施方法與後一選項相同，但性質存在差異。根據消息，將要訂立的「港版國安法」主要針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預，並不完全包含《基本法》23條的內容，也不是為23條立法。

單從傳出的法律要點來看，此次立法顯然有針對性，既讓人聯想到香港社會近年存在的港獨思潮，也不難與去年反修例運動期間的暴力抗爭行為、示威者鼓吹的「國際陣線」，以至美國政界在香港問題上的推波助瀾聯繫起來。顯然，對中央來說，這些正是香港存在重大國家安全風險的實在證明。

我們曾不厭其煩指出，反修例運動中出現的種種挑戰「一國」紅線的行為，既不智也危險，對於一些人沉溺於自己構想的博弈論，鼓吹所謂的「邊緣政策」(Brinkmanship)，想像以「攬炒」作為手段逼迫中央退讓，我們直言那只是蚍蜉撼樹。因為它們不單違背了香港作為中華人民共和國特別行政區所應持守的政治倫理，也根本認不清政治現實。香港回歸首先就是主權回歸，《基本法》第一條明言「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，國家安全與主權息息相關，當中央清晰劃出這條不可逾越的底線時，還以為可以「險中求勝」，只能說是紙上談兵式的虛妄。

「攬炒論」盛行時，一些為其吹奏的網民放言「不成功便成仁」，意即如果無法借助香港「不可取代」的經濟與政治地位逼迫中央退讓，大不了與中共「兩敗俱傷」。但現在顯然香港如何炒也傷不到內地經濟，所謂的攬炒只是港人「自炒」。堅信香港「不可取代」，最終換來的是這場虛幻政治博弈滿盤皆輸。國家安全本來就不應該成為刺激香港與中央政治矛盾的博弈品。這種博弈不單沒有必要，更是香港輸不起的。