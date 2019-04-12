【衣服大嘥鬼】天水圍屋邨舊衣回收箱爆滿溢出　膠條圍封衣服山　

位於天晴邨的舊衣回收箱今日爆滿，箱頂亦有人放置衣物。 （陳諾希攝）

近日大地回春，天氣變暖，不少人趁換季，把衣櫃的舊衣也一併「清理」。昨日有天水圍街坊途經天恆邨的舊衣回收箱，發現舊衣多至滿溢箱外，更需要以膠條圍封現場，並指區內的宏逸廣場、天晴邨及天瑞邨的回收箱亦告爆滿，情況誇張。有指因回收機構未及處理過多的舊衣捐贈，以至大堆衣物積存箱外。記者今日走訪天水圍三個屋邨，雖未見有大批衣物堆填回收箱外的情況，惟有天水圍街坊表示，每逢換季，舊衣回收箱經常爆滿，情況令人關注。

每逢換季 爆滿情況嚴重

香港01記者今日走訪天水圍三個屋邨，視察舊衣回收箱的收集情況，天恆邨舊衣回收的主辦團體為環境自然保護協進會有限公司，活動由本月9日直至15日，天瑞邨的主辦團體則為救世軍，暫未見有大批衣物堆填回收箱外的情況，相信主辦團體已派人清理，惟有人將一張被放置在箱頂；而位於天晴邨的舊衣回收箱的衣物則較滿。據天水圍街坊透露，屋邨的回收箱由房署提供，惟舊衣則由主辦團體負責，平均約一星期收集舊衣一至兩次，若滿瀉情況嚴重，房屋署則會通知主辦機構，盡快派人到場清理。街坊續指，每逢換季時節，回收箱便積存大批舊衣，盼大家能反省平日的消費習慣，不要貪一時之快購買不需要的衣服，避免造成浪費。該區工聯會立法會議員陸頌雄表示，區內舊衣回收箱爆滿情況偶有發生，認為房署有責任監察負擔回收舊衣的機構，「最近轉季，街坊會執衫，希望署方積極解決（爆滿問題）」。

翻查資料，社區舊衣回收箱計劃是由民政事務總署在2006年起推行的社區參與計劃，旨在方便市民捐贈舊衣，以支持環保及作慈善用途。計劃由非政府機構、政府及各區區議會三方合作推行，參與的非政府機構負責營運回收箱，定期收集市民捐贈的舊衣，現時四個計劃管理的機構分別為香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，任期由2016年9月至2019年8月。綠色和平曾在2016年進行調查發現，港人每年平均棄置逾11萬噸紡織物，相等於每日棄掉305噸衣物，可載滿11.5架雙層巴士，平均每分鐘拋棄約1,400件T恤，數量足以鋪滿2.5萬個香港大球場，認為是「速食時裝」文化下產生的過度消費問題。