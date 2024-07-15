主教山配水庫｜8.1起參觀毋須預約 上限100人先到先得
撰文：余心美
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一級歷史建築、位於主教山的前深水埗配水庫，若要參觀便需要參加導賞團，每日名額有限。水務署署今日（15日）宣布，為方便公眾遊覽，由8月1日起毋須預約便可進場參觀，場地可容納人數上限為100人，會按先到先得方式安排入場。
2021年6月，古物諮詢委員會確認前深水埗配水庫獲為一級歷史建築，同年12月開放導賞團參觀，需要預約。水務署今日宣布，由8月1日起，市民毋須預約便可遊覽和觀賞前深水埗配水庫的內部結構，是為進一步方便公眾。
場地可容納人數上限為100人，水務署會按先到先得方式安排參觀人士入場。如有其他特別安排，水務署會透過 網站專頁 另行公布。
導賞團則仍然繼續，水務署將於星期一至五下午舉辦一節團體導賞團（每月首個星期二為休館日），星期六及日下午則舉辦兩節個人導賞團。市民可透過水務署 前深水埗配水庫導賞團網站專頁 預約參加。
▼2021年 活化後的主教山配水庫
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前深水埗配水庫開放時間
日期：星期一至日（為休館日）
時間：上午9時至中午12時
及下午2時至5時
休館日：每月首個星期二
截止入場時間：上午11時30分及下午4時30分
▼主教山配水庫內部結構圖片▼
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