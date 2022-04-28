主教山配水庫｜導賞團5.16起復辦　增至每日三團　5.3開始預約

【深水埗主教山/主教山配水庫導賞團預約/主教山配水庫參觀/主教山配水庫開放時間】疫情呈回落勢頭，水務署今日（28日）宣布，5月16日起恢復舉辦深水埗主教山配水庫導賞團，更將增至每日三團，每團名額增至24人，以回應市民熱烈反應，有興趣市民可於下周二（5月3日）上午9時起在官方網站預約參加。參加者進入配水庫前要使用安心出行，並須符合疫苗通行證的要求。



【預約網站連結】

【集合及解散地點】

【主教山配水庫虛擬導覽】

▼活化後的主教山配水庫▼



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每節90分鐘 每團名額增至24人

水務署表示，因應市民反應熱烈，導賞團在恢復後每日舉辦三團，每節一個半小時，分別在早上10時、下午2時和3時半開始，每團參加者名額增加至24人，導賞團內容包括參觀配水庫的內外設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等，讓市民親身了解和欣賞這座歷史建築。

主教山配水庫導賞團時間表。（政府新聞處截圖）

市民最快可於下周二早上9時開始，透過該署設立導賞團預約網站，預約參加導賞團，屆時將會分為個人和團體申請，首兩節時間屬於個人，而下午3時半至5時的導賞團，周一至周五會預留給團體申請，而周六和周日則僅容許個人申請，成功預約的市民須於相應時間，在深水埗巴域街（近聖方濟各英文小學對出行人路）集合。

主教山配水庫內部結構圖片



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必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求

參加導賞團的市民，在進入主教山配水庫前必須使用「安心出行」，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求，而導賞團的工作人員則已打齊三針，並必須在出團當日先進行快速測試，及獲得陰性結果。

水務署指，政府會研究和諮詢公眾意見，包括參考公眾在參與導賞團後提出的意見，就前深水埗配水庫制訂長遠保育及活化方案，讓市民大眾享用這個地方。