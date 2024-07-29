上水天平體育館主場35年來無冷氣　康文署：舊式設計電力受限制

康文署在全港18區設有不同功能的室內體育館，方便當區居民使用運動場地設施，時至今日，本港酷熱天氣持續，翻查康文署網頁發現，至少有6間體育館的主場沒有空調設施，全都在八十至九十年代啟用。



上水天平體育館設於天平邨的商場內，當年興建時並無在主場安裝空調系統，有場地使用者近月向北區區議員投訴，場內非常悶熱，擔心進行劇烈運動會有危險。



康文署回覆表示，商場結構及電力負荷等限制，未能額外提供電力及安裝空調系統的位置，現已在場內設置多組抽風系統及冷風機等設施，加強場內空氣流通。



天平體育館於上水天平商場3樓內，主場館沒有空調。（Google map圖片）

天平體育館的主場館沒有空調，使用者做運動時感到悶熱。（Google map圖片）

上水是本港的「火爐」，氣溫較市區高一兩度，以現時7月為例，多次錄得最高氣溫35度的酷熱天氣。

北區有5個康文署管轄的室內體育館，僅得上水天平體育館未有安裝空調設備。多名北區區議員聯署提案，要求區議會地區設施及工程委員會討論此事。提案提及，近年香港氣溫有顯著上升趨勢，導致室內場地溫度提升，如果使用者在高溫環境下做運動，中暑機會大增。

聯署區議員建議，在主場館內加設流動式冷氣系統以降低體育館的溫度，及優化通風系統改善館內設施改善空氣流通。

有份聯署的北區區議員（委任）洪志富表示，近期接獲使用場地的居民反映場地很熱，他到場視察亦感受到場內的熱力，擔心在這種環境下，做劇烈運動會有危險。他不是追求冰凍的場地，但必須要使場內的空氣流通。

6月22日正午時分，上水北區運動場錄得34度。（資料圖片/容嘉儀攝）

位於上水的天平體育館，主場館沒有空調。（Google map圖片）

提案引述2011年有報道指，康文署轄下的體育館的主場館均未有空調設備，包括天平體育館，區議員批評，事隔13年該場館內仍未有加設空調系統。

翻查康文署網頁，18區均設不同功能的室內體育館，至少有5個體育館，在主場加附註「無空調」，包括：

上水天平體育館 1989年5月1日啟用

沙田顯徑體育館 1988年12月15日啟用

沙田恆安體育館 1988年11月1日啟用

將軍澳寶林體育館 1989年7月啟用

大埔富善體育館 1986年11月1日啟用

何文田佛光街體育館 1990年2月啟用



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康文署回答區議會表示，天平體育館位於天平商場3樓，屬舊式設計及在興建時並沒有為主場設計空調系統。現時場館在健身室及活動室，設置分體式空調系統。

該署曾就額外安裝空調系統的事宜，跟相關工程部門及天平商場管理公司商討性，惟由於商場結構上的規限及電力負荷等限制，未能額外提供電力及安裝空調系統的位置。署方會繼續與相關工程部門研究，改善主場溫度的可行方案。

天平體育館內有流動動的冷風機。（Google map圖片）

康文署表示，為加強場館內空氣流通，及不影響使用者進行活動及安全的大前題下，現時主場館的不同位置已設置多組抽風系統、風扇及冷風機等設施。此外，場館內亦設有飲水機及張貼告示提醒市民在運動期間應經常補充水分。

洪志富表示，下周一（5日）開會時，會追問康文署多提供冷風機，及改善室內的通風系統。