【沙田遊行】罵聲中奏抗爭聖詩名曲　牧童笛少年望感化警察戾氣

反修訂《逃犯條例》運動近日轉化為地區示威，沙田有人發起大遊行，從大圍翠田街足球場遊行至沙田。昨日「光復上水」警察追捕示威者爆發衝突，遊行隊伍中，不乏相關警察濫權的標語橫額，人群經文化博物館後，看到駐守大埔公路大圍段的警察時，不時喝倒采。大學生Louis在一片罵聲中向警察吹奏牧童笛，Sing hallelujah to the lord一曲徐徐響起，他說：「希望可以感化佢地。」

7月14日，有逾11.4萬人出席沙田遊行。（資料圖片／李澤彤攝）

Louis學長笛已經十年，他早前為抗爭運動中為人熟悉的聖詩Sing Hallelujah to the lord編譜上載到網上。「首歌像市民向神哀求：點解會發生咁嘅事？旋律有少少慘，希望可以感動佢哋。」

不過，他今天不敢拿長笛遊行。「我難驚出嚟畀人打，枝長笛好貴。」

牧童笛少年在人群中奏起聖詩淨化戾氣。（李慧筠攝）

Louis是上水街坊，有參與昨日（13日）上水遊行，他的恐懼源於昨日衝突場面。沙田遊行群眾途經大埔公路大圍段，看見駐守警察，大呼「香港警察、知法犯法」、「返去食吉野家」、「你個委任證係邊」及「推我落橋」。

罵聲中聞牧童笛聲

在現場一片罵聲中，Louis卻指，「你同佢硬碰無用，你睇上水、屯門，警方好多怒氣，你話佢黑警可恥無用，不如用啲文化啲方式，希望可以感化佢哋。」後來，在新聞片段中見到16歲示威者被追捕至天橋險墮橋，他最為憤慨。「警察好似癲咗，執行職務唔需要咁暴力，抓街坊，無事先警告打佢哋，出胡椒噴霧，希望沙田唔好發生咁嘅事。」

7月14日，警方於商場連接沙田港鐵站出口位置清場。（資料圖片／鄭子峰攝）

「因為暴政，我哋先遊行」

「因為暴政，我哋先遊行，我哋無打人，警察又舉哂旗，又進擊人群。希望喚醒佢哋諗返佢哋當初入學堂為乜？可能係保衛市民，唔係欺凌市民。」他說，遊行訴求仍然是政府清楚宣布撤回修訂草案，警察和平處理示威，成立6.12示威當日的獨立調查委員會等，被捕學生酌情處理，他亦沒有忘記示威浪潮源起的潘曉穎被殺案，希望政府盡快處理域外法權，「給家屬一個交代。」

望成立牧童笛小隊感化人

「青年係有絕望，回歸後，中產本身買哂樓。我屋企本身比較窮，香港又全球樓價第一。」23歲的他說，「但看見這場運動同各區連儂牆，我覺得有返希望，香港人仲係溫暖的。」他說，未來希望真的可跟其他遊行人士成立牧童笛小隊，「唔一定鬧警察嘅，用音樂同化人，用人類共同語言都得。」