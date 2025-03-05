結業潮︱移民潮加內地舖攻港夾擊　荃灣海味店「金飯碗」3.11結業

老牌海味店「金飯碗」在社交媒體宣布，荃灣分店將於下周三（11日）結束營業。「金飯碗」由高峰期6間分店，在最近8個月內先後執剩一間觀塘分店，該店老闆在網上發文稱，心情「由悲傷怨恨到沮喪自責到麻木消沉到依依不捨」，到今次會樂觀應對。老闆回應《香港01》指，這次決定主要是生意太差，即使較多客人光顧的荃灣店，生意額亦較前年同期少，原因是熟客移民，加上多了內地商家攻港，難以競爭。



老牌海味店「金飯碗」在社交媒體宣布，荃灣分店將於3月11日結束營業。（「金飯碗」Facebook）

老闆Alan透露，早於去年6月，已曾問業主能否提前解約，惟當時未能成事。直至今年初，在「有心人」花心思籌謀，再幾經周折，最後能達成三贏協議，對「金飯碗」來說是「輸少當贏」。

店家又解釋指，縮減營運規模並非「賺夠移民」，主因是每家店的生意額都不夠用來交租。他又表示，現時生意大不如前，即使是剛過去的農曆新年，生意額亦較前年低，而前年的生意額已經不算「好景」。

他又指，由於有不少熟客移民，導致生意額下跌，加上近年多了內地店舖攻港，而且港人北上購物方便，可以預視到未來香港零售業將面對更大挑戰，租金等開支亦難以下調至可經營的水平。

店家稱，未來會專心做好寄運業務，或許冰河之後，又見一片生機盎然；又指「大家畀心機，必可像食神那樣，將『死』字變成『掂』字！」