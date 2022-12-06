啟德擬建3120伙公營房屋　申放寬地積比唧高10米　葵盛圍建937伙

房屋委員會近日就啟德近港鐵宋皇臺站和葵盛圍近公屋葵涌邨的用地，申請放寬地積比和高度限制，以增加單位供應。當中啟德用地將會興建3幢樓高42層的住宅大樓，預料可提供3,120個單位。該選址毗鄰今期居屋新盤啟欣苑，故預料與該盤一樣，高層有機會可遠眺海景。至於葵盛圍的用地則會分兩期發展，預料合共可提供937伙。



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啟欣苑位於啟德沐禮街，鄰近新開通的屯馬綫宋皇臺站。（資料圖片／周智堅攝）

啟德建3幢樓高42層公屋大廈

啟德用地為2B區3號和4號地盤，鄰近今期居屋新盤啟欣苑，地盤面積為22,600平方米。房委會申請將地積比率由6.6倍，增至7.72倍，並將建築物高度限制由主水平基準以上115米增至125米，增幅分別為17%和8.7%，以興建3幢樓高42層的住宅大樓，預料可提供3,120個單位，最快2026/27年落成。

文件指，項目亦擬建街市和多項社會福利設施，總樓面面積為9,220平方米，故需要對申請地點的公營房屋發展重新設計和規劃，當中在2B3區地盤，鑒於沙中線隧道上方建築的限制以及建築設計的要求，該處將興建一幢附屬大樓，樓高11層，內設街市和社會福利設施，而住宅大樓內亦會設有地下停車場和幼稚園；2B區4號地盤則會提供更多公營房屋單位，故要放寬該地盤的地積比和高度限制。

另外，項目亦會設有兩座零售設施，其中一座將面向啟德車站廣場，樓高2層，文件稱，該零售設施將為「帶柱廊設計」，採用無基座設計，並盡量提供綠化，以改善行人步行環境。

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葵盛圍建兩幢住宅大樓

至於葵涌大窩口道及葵盛圍的用地，則位處葵涌邨和葵盛東邨中間，地盤佔地約6,327平方米，將會分兩期興建兩幢住宅大樓，分別提供554伙和383伙。房委會申請將涉及用地的地積比由6倍放寬至6.5倍，增幅約8.3%，以及將第二期地盤的建築物高度限制由主水平基準以上190米放寬至198米，增幅約4.2%，才可提供額外約150個單位，以提供上述擬議規模。

另外，項目亦偉提供一間長者鄰舍中心、一間早期教育及訓練中心及一間特殊幼兒中心。文件提到，擬議發展的第一期預料將於2027/28年落成，而第二期則會較早竣工，預料最快2026/27年完工。