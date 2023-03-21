多聲道｜簡約公屋僅短暫止痛　避免資源錯配更關鍵

蔡天鳯碎屍案被告之一鄺球持價值逾7000萬元豪宅，仍可用綠表買入葵涌居屋，令全城譁然；繼而政府亦承認，公屋居民持有內地物業，房署原來難以追查核實。這些情況造成極大漏洞，令珍貴資助房屋落入富戶手中，也嚴重影響公屋流轉率。筆者認為，政府斥資近260億元建簡約公屋之際，應同時加強違規個案調查嚴謹度，否則即使公私營房屋持續設定七三比也無補於事，更會令私樓數量進一步大落後、置業階梯崩塌，年青人向上流動的機會遙遙無期。



來稿作者：陸在山



房屋局日前回答立法會議員謝偉俊的口頭質詢時，指房署每年審視23萬宗涉嫌違規個案，最終每年平均只有690宗個案被揭發明知而虛假提供資料或刻意漏報。過去四年因違反《房屋條例》被定罪的個案僅526宗，當中10宗個案判處監禁，更可緩刑，多名議員均對罰則過輕無阻嚇力表示不滿。

綠表政策由上世紀70年代已沿用至今，政府指有助公屋流轉，平均每年可收回約3,600個單位。但鄺球這些富有人士竟然也可申請，現時公屋、居屋等資助房屋，究竟有多少單位分配予真正有需要家庭？政府不斷「搶地」建公屋，上屆政府決定新增房屋土地的公私營單位由六四比調高至七三比，但其實更重要的是避免資源錯配。

首先，香港是否應該七成甚至八成住宅也是公營房屋呢？以往香港的房屋政策經常想學新加坡，但多年來也學不了，其實大家逐漸心知肚明，新加坡以組屋（公共房屋）為主幹的房屋政策，根本不適合香港。筆者認為，土地資源、經濟架構、政府制度等各方面，香港與新加坡有很多不同之處，香港不可能亦不應嘗試去跟隨「總體房屋量八成以上為組屋」這做法。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓日前也指出，政府多年來的「重公營、輕私樓」及「重出租、輕出售」政策，產生一些相當負面且深遠的影響，導致一些本來有潛力向上流動的基層家庭和年青人，因為短期內無力購買私樓，居屋又難抽中，漸漸將「上樓」視作唯一居住選擇甚至人生目標。電視劇《下流上車族》早前大熱，正正反映這個社會現實。

事實上，當公屋越來越多，私樓變得稀有，即使近年樓價下跌，但供求理論下，一定也不會跌得太多。由於土地有限，現時政府審批土地改劃、重建為住宅需時很多年，私樓落成量嚴重落後下，樓價與租金已升至與市民負擔能力脫節的情況。置業太難，更多人想輪候公屋、購買資助房屋，這樣必然形成惡性循環。

筆者相信，在政府的「精準扶貧」方針下，應該將有限的公共資源，用更有效和可持續的方式協助真正有需要的市民。政府要重建置業階梯，必先確定公屋應只給予最基層市民入住，大刀闊斧改善富戶政策，加強審查制度，嚴懲違規者，綠表買居屋亦一樣，總言之要以提高公屋流轉率為最大目標。

財赤下要開源節流，公屋也一樣，如找不到土地建公屋，就想方法令公屋資源用得其所。興建簡約公屋只能短暫止痛，今屆政府應認真想想一套適合香港新形勢的房屋政策方針及目標，切忌再盲目模仿其他地區，才能有所作為，令不同階層的港人安居安業。

作者陸在山是公共事務顧問，曾於政界及傳媒工作近二十年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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