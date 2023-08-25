九華徑古屋曾氏祖屋被拆　業主為長實子公司　黃永玉曾居住

屹立美孚逾300年的九華徑村，擬議住宅發展申請上月獲城市規劃委員會「開綠燈」，但條件之一，是要原址保留村內全數13幢三級歷史建築物，但申請獲批不足半個月，便被揭發村內最早獲評級、國畫大師黃永玉故居的「曾氏祖屋」已被拆卸，惹起廣泛關注。古諮會早前已更新網站，指該建築物已被拆卸，但卻無對外公布事件。根據土地註冊處文件，曾氏祖屋由長江實業子公司持有，公司董事之一為長實主席李澤鉅。

古物古蹟辦事處回覆查詢時指，「曾氏祖屋」為私人建築物，屋宇署年初接獲拆卸工程申請後，便已通知古蹟辦，當局隨即與業主代表會面，探討保育的可行性，惟業主最終維持將建築物拆卸的決定。據了解，長實子公司向屋宇署提交拆卸申請時，並不需交代拆卸目的，屋宇署亦不會按建築物的歷史價值審批申請。



「曾氏祖屋」13年前已列三級歷史建築物

Facebook專頁「九華徑村」本月初率先披露，九華徑舊村22號的「曾氏祖屋」已被清拆，惹起外界對村內保育情況的憂慮，亦擔心村內其餘12幢已獲評級的歷史建築物的未來。

「曾氏祖屋」早在2010年獲確定為三級歷史建築物，是九華徑村內最早獲評級的建築物。古諮會資料顯示，曾氏祖屋由美國軍艦船員總管曾憲新在1934至1937年間興建，往後十多年，多名左派知識份子和藝術家曾在此居住，包括作家和歷史學家如王任叔、作家樓適夷和國畫大師黃永玉等，但該處自90年代初便一直空置至今。

村民大讚「幢樓好靚」 日久失修及有進行加固

記者上周六（19日）到村內視察，發現「曾氏祖屋」已被夷為平地，滿布沙石的工地被圍上鐵絲網，旁邊有一幢矮小的建築物，前方豎立了「政府土地」的警告牌，有村民大讚，「幢樓好靚」，惟已日久失修，業主亦未有進行加固，至近一個多月被清拆，形容工程迅速。有關注歷史建築物保育的市民亦特意到現場了解情況。

記者巡視村內其餘12幢三級歷史建築物，全數仍原址保留，大部份仍有原居民居住，其中位於九華徑村30號住戶曾伯伯表示，「曾氏祖屋」原為曾氏物業，惟其中一個家族早年將之售予發展商，故已不再屬於曾氏名下。據其了解，「曾氏祖屋」近月開始清拆。

李澤鉅任董事公司1998年購入「曾氏祖屋」業權

根據屋宇署資料，「曾氏祖屋」早在5月獲准拆卸，申請人為Kaway Limited（加威有限公司）。翻查土地註冊處資料，加威有限公司早在1998年購入「曾氏祖屋」的業權，進一步查冊發現，加威有限公司的其中一個董事為李澤鉅，即長江實業集團董事局主席兼董事總經理，長實執行董事趙國雄也是董事之一。

根據長實房地產集團在2015年提交港交所的會計師報告，顯示加威有限公司為長實全權擁有的子公司，1998年在本港註冊，主要業務為農業土地。

文物保育專員及古蹟辦遊說業主保留失敗

古蹟辦回覆查詢時指，九華徑22號的「曾氏祖屋」是私人建築物，屋宇署本年初收到業主建築物拆卸工程申請，屋宇署按內部監察機制通知古蹟辦。文物保育專員辦事處及古蹟辦隨即與業主代表會面，探討保育該建築物的可行性及寓保育於發展方案，惟業主最終維持將建築物拆卸的決定。古蹟辦在業主的同意下，於拆卸工程開展前已為該建築進行拍照及三維掃描，以作紀錄及存檔。

發展商遠東酒店：地段業權不屬於遠東

至於屋宇署接獲查詢時，曾否獲知會拆卸目的？據了解，業主在申請清拆建築物時，並不需要提交原因，而屋宇署只會按工程安全等指引審批，並不會因應建築物是否已評級歷史建築物而個別處理。

上月獲准在九華徑發展住宅的遠東酒店則表示，理解外界對曾氏祖屋被清拆的關注，但強調集團對有關工程毫不知情，而曾氏祖屋地段業權亦不屬於遠東，因此無法干涉或提供直接回應，亦認為今次工程並不會影響到現已獲准的規劃申請。