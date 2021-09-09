雅賓利食水抽水站「升級」失敗　九華徑12幢建築確認為三級歷史

去年底位於深水埗的主教山配水庫險被清拆後，再次牽起社會對保育的關注，其後除主教山外，油麻地和中半山的4個配水庫均獲列為一級歷史建築，惟半山的雅賓利食水抽水站的評級過程幾經波折，古物諮詢委員會在今午（9日）的公開會議商討，通過確認雅賓利抽水站為三級歷史建築，「升級」無望。

另外，位於美孚九華徑的養正家塾、3個姓氏的祖祠等14個項目，是本港罕有具備逾百年歷史、中西合璧設計的建築物，其中12個項目獲通過為三級歷史建築，其餘兩個則因已面目全非，不獲評級。



▼雅賓利食水配水庫▼



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位於半山馬己仙峽道的雅賓利食水抽水站，古蹟辦早前建議評為三級歷史建築，古諮會在上次6月的會議中，有委員認為抽水站應獲更高評級。古蹟辦歷史建築評審小組及後再到現場考察，認為抽水站在1999年已停用，現時僅維持量水功能，亦即其原有用途已被改變，加上抽水站內的水泵並非原裝，曾於1947年更換，雖然水泵仍有助保持其歷史氛圍，但強調根據現時的評級制度，應聚焦在建築物本身，因此維持其三級歷史建築物的評級。

雅賓利食水抽水站 水磨石地台已大規模改動

多名委員表示，上周一起到場視察後，發現其水磨石地台及其他裝飾已被大規模更改，水泵亦早已被換走，因此改變將之「升級」的想法，同意將雅賓利食水抽水站評為三級歷史建築物，更有委員指，認為抽水站毫不特別，如同「公廁」，只有連同機器起觀看才能理解其歷史價值。

今日會上另一焦點是位於美孚九華徑的14個項目的擬議評級，當中在1921年建成、首批獲政府資助的鄉村學校「養正家塾」，古蹟辦2009年已建議將其中12個項目評為3級，其餘2個則不予評級，惟當時業主已在公眾諮詢期間表示反對，古蹟辦在今日會前再收到6封反對信，指有關項目的部分歷史僅為村民口述；建築亦欠缺代表性、外貌亦無獨特性；祖祠與歷史談不上關係；亦無巧手工藝的藝術可言等。

惟古蹟辦認為，自從19世紀末，不少九華徑村民曾任海員，將西方建築元素帶入，形成中西合璧的設計，亦見證了19世紀末至20世紀初華人出洋的歷史，又強調除口述歷史外，當局亦有參考大量文獻和政府檔案等，形容研究過程十分嚴謹。當局又指，該年代具備中西合璧的設計是十分罕見，亦有其地區價值，為地區人士所共知。

古諮會接納建議，通過將包括養正家塾在內的12個項目，評為三級歷史建築，餘下的曾氏家祠和曾氏外祖祠因外貌已被改變外，則不獲予以評級。

古諮會主席蘇彰德引述規劃署指，有關建築物評級後，並不會影響其發展權。（林穎嫺攝）

有關地段在90年代已被劃為綜合發展區，對於有業主擔心評級後會影響其發展，希望若無法遷拆發展，便擴展丁屋區，古諮會主席蘇彰德引述規劃署指，有關建築物評級後，並不會影響其發展權。