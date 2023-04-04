元朗筱廬擬建安老院舊建築獲保留　南生圍濕地緩衝區建逾百幢豪宅

元朗大旗嶺中西式住宅「筱廬」在2017年獲評為三級歷史建築物，發展商多度修改擬改建安老院方案後，近日再有新發展計劃。據最新發展方案，發展商擬在筱廬以南土地興建安老院舍，並原址保留筱廬，日後將會興建文物花園，開放予公眾參觀，並會舉辦定期導賞團等，惟內部則不作開放。

另外，再有發展商向南生圍的濕地緩衝區「開刀」，擬興建108幢低密度豪宅，預料將會令近3公頃魚塘消失，但會重建一個新的濕地修復區作補償。



文件顯示，選址位於元朗大棠路，鄰近振華花園第三期和元朗恆香製餅廠，地盤佔地約1,887.1平方米，現時為「政府、機構或社區」，申請人擬在筱廬以南的土地興建安老院舍，並申請將建築物高度限制由3層放寬至6層，預料可提供241個宿位。

至於筱廬方面，申請人則擬將其改為屋宇用途。文件引述遺產評估報告指，筱廬的內部定義特徵元素（character defining elements）較外部少，故建議將擬建的文物花園劃為公眾免費參觀區域，將會定期安排導賞團和自助遊，並設有教育展示板，以提供「打卡位」等。申請人稱，將盡可能保留筱廬的內部特色，並會在大樓安裝玻璃門或窗，讓公眾訪客可以窺探大樓的內部。

申請人則擬將筱廬改為屋宇用途，並建議將擬建的文物花園劃為公眾免費參觀區域，將會定期安排導賞團和自助遊，並設有教育展示板，以提供「打卡位」等。（文件截圖）

城規會文件顯示，筱廬佔據地盤的北面，申請人以往曾提出「保育及發展」 建議，將筱廬原址保育，並盡用地盤南部分的剩餘用地，興建安老院舍，但經過詳細設計後，建議修訂核准發展計劃的佈局、建築物的外形及高度，以改善設計，特別是在擬建安老院舍與筱廬附屬樓的相容性，並指新方案安老院舍的進一步垂直和橫向後移，形容是對筱廬的風貌更加尊重。

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至於需要申請放寬建築物高度限制，文件則提到，在詳細設計後，發現限制附屬樓周邊的支柱數量，需要較長結構跨度和較厚的結構構件來支撐上方的承重牆或支柱，以容許安老院舍的樓板可以跨越於附屬樓的上方，強調在不影響「筱廬」附屬樓上方的垂直淨空作屋頂日後維修下，安老院舍的地面樓層的層高需要進一步增加。

文件續指，為安裝更大的通風系統以符合衞生署指引，故建議將建築物高度從22.65米增至25.9米。

另外，城規會亦接獲財團申請，擬在南生圍錦壆路一幅「濕地修復區」興建住宅，地盤佔地約51,073平方米，擬以0.4倍地積比率，興建108幢3至5層高低密度住宅，合共可提供114個住宅單位。申請人指，擬議議住宅發展有需要進行填塘／土和挖土工程。

文件指，擬議發展方案可分為兩個部份：

1/ 第一部份，佔地約20,202平方米的「濕地修復區」，佔整個地盤約40%

2/ 第二部份，佔地約30,871平方米，為屋宇和分層樓宇混合式發展，佔整個地盤約60％

申請人指，地盤約70%範圍落入濕地緩衝區，預料今次發展會令2.88公頃的廢棄漁塘永久消失，以及在生態生建期間會有2.74公頃暫時消失，故會以一個「新和功能提升」的修復區作補償，將會成為雀鳥等的新棲息地。申請人形容今次的綜合發展方案已是「平衡了發展與保育的最大考量。」

翻查資料，今次申請地點早前亦曾提出發展申請，發展範模與今次申請相若，惟遭城規會駁回。