CBA場外衝突　浙江球迷一句話引發打鬥　遭轟「打死都不為過」

周日（24日），浙江稠州主場以96：69大勝遼寧本鋼，賽後雙方球迷在球場外發生激烈衝突，有浙江球迷在口角時喊出非常驚人的言論，疑因此被警方拘捕。相關影片在微博瘋傳，不少人怒轟該球迷的話已超出體育範疇。



周一早上，當地警局在微博上發出公告，周日晚比賽散場後，個別球迷在馬路上呼喊不當言論引發關注，造成不良影響，因此於凌晨傳喚涉事球迷，並將其行政拘留。

紹興市柯橋區公安局在周一凌晨發出公告。（微博圖片）

根據網民分享的影片，雙方球迷在一條大馬路兩邊用粗口對罵，浙江球迷大喊：「你X死了！」然後又再叫囂：「有本事你就過來！走路上被車撞死了！你X的X！」遼寧球迷則回覆：「你還有媽啊，跟個傻X似的。」

浙江球迷再大喊：「看！東北人他X都被日本人強X出來了！」這時在馬路對面的遼寧球迷按捺不住，立即穿越馬路跨過圍欄，問剛才是誰說出這句話。隨後雙方打鬥，在現場被安保人員分開，旁邊有人高喊報警。

數名遼寧球迷聞言，立刻上前穿過馬路。（微博影片截圖）

相關影片（微博）

衝突影片（微博）

一開始不少自媒體只放出後半段雙方打鬥部分，表示球迷在賽後打鬥，遼寧球迷亦被批評「輸球輸人」。不過完整影片曝光後，網民即怒轟的浙江球迷，認為「難以置信這是中國人說出來的話」、「這事跟浙江人東北人沒關係，每個中國人都有打他的義務」、「這已經超越了體育範疇」、「讓你們球迷學學歷史吧」、「這種打死都不為過」。

這兩支球隊在去年CBA總決賽便曾結仇，當時浙江球迷在球隊落敗後，於主場外向東北球迷大喊「窮鬼」，引起極大爭議。浙江稠州賽後為此發表聲明譴責，表示對這種地域歧視零容忍。（編按：東北曾是中國經濟重心，後經濟轉型，資源南下，東北因而蕭條，引發著名的「下崗潮」，出現不少人間慘劇）

微博上對涉事的浙江球迷罵聲一片。（微博截圖）

諷刺的是，浙江稠州隊現任教練王世龍便是遼寧人，隊中也還有其他幾名東北球員，因此有網民留言：「不知道王世龍和浙江隊的東北籍球員看到了作何感想」、「浙江你們這次發不發公告」、「前教練劉維偉也是東北人」。

此外，警方公告上寫明被捕的42歲球迷為江蘇籍，即南京所在省份，卻居然以日本侵華之事侮辱對方球迷，亦引來網民熱議。

今次事件引發熱烈討論，不少人認為雙方球迷在場內互罵，也算是比賽的一部份，但不應該將這種仇恨帶到場外，甚至上升到地域及民族層面。