籃球熱話︱76人向艾佛遜致敬銅像太迷你被恥笑　一日後真相大逆轉

致敬銅像變笑話，在足球界不時出現，單是美斯、C朗兩大球王「完全走樣」的銅像已老是常出現。不過今次NBA球隊費城76人表揚傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson）的銅像，備受爭議的地方不是樣子不神似，而是尺碼太迷你，球迷甚至前NBA球員不是恥笑：「76人很窮嗎？」便是批評做法對艾佛遜太不尊重了。

這個「迷你銅像」在網上瘋傳一整日，大家才發現其實誤會一場——它是合符比例的。到底問題出在哪裏？



艾佛遜親自為銅像揭幕，全世界驚訝銅像尺碼太細。（路透社）

世界各地著名球隊的主場館外，大都會為昔日替球隊立下功業的將帥豎立銅像，它們的大小幾乎必定較本人高，例如曼聯主場奧脫福外的費格遜銅像高9呎（約2.7米），阿仙奴酋長球場外的雲格銅像更超過11呎（約3.5米），洛杉磯湖人主場外的高比拜仁銅像，甚至高達19呎（約5.8米）。

官方身高6呎的艾佛遜，在NBA芸芸高大球員之中幾乎是最矮小一群，可是他為銅像揭幕時，本尊看來竟較銅像更高，而且銅像底座佔去近半高度，令銅像看起來更加「迷你」。

艾佛遜在人群簇擁下，笑着為銅像揭幕。他在社交媒體發文感謝76人，「這真是莫大榮譽。感謝你們讓我永恆不滅！這種成就不能單靠個人，那是我的家人、朋友、隊友、教練和球迷全部人支持加起來的成果。我想跟你們一起分享這刻，因為沒有你們所有人，它根本不可能發生。」

艾佛遜本人高高興興，前隊友Matt Barnes卻為他「抱不平」，在Podcast節目中爆粗大罵前東家76人，還誇張地說：「整個費城都會尷尬死了，是致敬的話，成條街以他為名吧，他應該獲得一個較主場館更大的銅像，但你們做出來的這坨Ｘ（粗口）？它到底是獎座定銅像？76人哦，76人的機構，你理應可以做得更好，尤其是為兄弟（艾佛遜）。這X（粗口）真是糟糕。」

艾佛遜銅像尺碼，其實跟其他傳奇的比例相同。（Ｘ）

大量球迷和網民均有類似評論，76人的公關活動慘變災難，卻是一場誤會。銅像在76人位於新澤西Camden的訓練場館外豎立，場館2016年開啟，場館外設立「傳奇小徑」（Legends Walk），在艾佛遜之前，已經有巴克利（Charles Barkley）、張伯倫（ Wilt Chamberlain）、艾榮（Julius Erving）等傳奇的銅像，它們的大小全部都是跟艾佛遜那個差不多。

一張Legends Walk銅像區的側面照，可見艾佛遜的銅像，呎碼跟其他NBA名宿差不多，只是艾佛遜本人在籃球員之中算是矮小，跟「迷你版」銅像拼在一起合照，才會產生混亂和喜劇效果。網民和球迷對這個銅像的反應，一半覺得憤怒，另一半覺得好笑，其實比例上跟其他76人銅像是一致的。