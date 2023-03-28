李夢第三者醜聞風向大逆轉　驚傳極速坐正已跟張隆閃婚︱籃球熱話

中國女籃主將、有「女版勒邦占士」之稱的李夢，較早前被爆出介入已婚前領隊張隆婚姻當第三者，事件隨即引起各界口誅筆伐，要求他退出女籃的聲音不絕於耳。

中國女籃3月30日集訓在即，官方並未公布任何處罰李夢的消息，國內媒體近日風向更突然轉變。



3月中旬，李夢在個人微博宣布自己將穿上華盛頓神秘人（ Washington Mystics）球衣，遠赴美國征戰WNBA，隨後前領隊張隆的前妻趙蕾爆料，稱李夢介入他們之間導致婚姻破裂，更貼出裸聊等大尺度圖片為據。

張隆前妻在微博上貼出李夢與前夫裸聊的證據。（微博圖片）

事件引來各界震驚，網民紛紛要求中國女籃將李夢踢出國手名單。較早前中國女籃官方在3月3日時公布的名單裏有李夢的名字，當時仍未曝光今次裸聊事件，事件發生至今一周有餘，她在國家隊地位未受動搖，依然在中國女籃大軍名單之中。

中國女籃3月3日公布的球員名單，主將李夢在列。（微博圖片）

驚傳李夢已跟張隆結婚

李夢捲入第三者醜聞引來各界大肆批評，連帶不少中國媒體撰文加入聲討行列，但她獲官方媒體中央電視台力撐。央視在最近一個女籃宣傳節目，讚揚李夢的能力與表現，對近期醜聞隻字不提。

內地著名體育記者李平康在微博表示，李夢與張隆在去年已低調結婚，認為李夢沒有觸犯法律，因此亦有其他媒體人認為，既然兩人已婚，二人之間即使做什麼也不存在問題，「風向」明顯轉變。

著名體育記者李平康表示兩人在去年已經低調結婚。（網上圖片）

張隆前妻：這宗新聞已沒熱度

李夢與中國女籃前領隊張隆至今未就事件作任何回應，任由張隆前妻趙蕾在微博發文喊話。

趙蕾周一（27日）續以帳號「為時勢艱難_123」在微博回應網民提問，提及事情最新進展，表示張隆提出條件，「若要孩子的贍養費，便必須要發出聲明為他們『洗白』」，更聲稱：「現在這宗新聞已沒有熱度，他明天出國誰也攔不住他。」消息指，張隆將陪伴李夢前赴美國，參與華盛頓神秘人WNBA季前訓練。

趙蕾在微博中回答網民時，提及事情最新發展。（微博截圖）

28歲的李夢去年領中國奪得女籃世界盃亞軍時表現突出，場均得16分為賽事中第四高，三分命中率40.7％，另加2.5次助攻、1.7個籃板，是女籃陣中不可或缺的主將之一。

第三者醜聞曝光以來，中國女籃一直未就事件表態，內媒認為李夢地位未受事件動搖，料不會被踢出集訓大軍名單。新浪體育報道，中國女籃原本會在近期參與的兩個商業活動都被取消，相信跟今次事件有關。