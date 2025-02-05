NBA｜當錫正式投湖人　感性稱：「多希望高比與Gigi能見證此刻」

獨行俠以當家球星當錫（Luka Doncic）與湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）互換，成為NBA近期最大話題。

當錫在湖人的歡迎儀式上手執湖人球衣拍照，留下歷史一刻，同時直言得知轉會消息一刻十分震驚。



當錫手執湖人球衣拍照。（路透社）

當錫：「要確認不是愚人節的玩笑」

當錫與安東尼戴維斯這次互換球隊，被稱為NBA史上最令人震驚交易。當錫作為當事人也不例外，他表示上周六（1日）準備入睡一刻才得知消息：「你能想像我有多意外，我甚至要去查那是否愚人節的玩笑。我非常震驚，（達拉斯）是我家，所以那對我來說真的很難接受。（不過現在）來到世上最偉大球會，我為這趟新旅程感到興奮。」

這位斯洛文尼亞球星從西班牙球隊皇家馬德里轉投獨行俠後，在達拉斯已效力7年，早前表示「曾以為會在這裏度過整個職業生涯」。他的前隊友柏臣斯（Chandler Parsons）稱，當錫剛剛才在達拉斯斥資1500萬美元購買物業，得知被球隊交易後不禁落淚。

日前告別達拉斯球迷的文章中，當錫表示原以為能在該球隊效力至退役。（路透社）

「多希望高比及Gigi能見證此刻」

雖然離開效力多年的獨行俠，不過當錫曾表示，他最喜歡的兩位球星正是高比拜仁（Kobe Bryant）及湖人現時當家球星勒邦占士（Lebron James），更視後者為偶像，因此形容今次加盟是「夢想成真」：「我一直很敬佩他，在他身上能學到很多，也為能與他並肩作戰感到興奮。」

他也回想起與高比拜仁的美好回憶，表示曾在湖人主場開界外球時，聽到有人在身後說斯洛文尼亞語，回頭看去時卻發現是坐在觀眾席的高比拜仁：「這件事一直在我腦海裏，光是高比知道我的名字這件事，對我而言便很美妙。多希望高比及Gigi（高比二女兒）能在這裏見證此刻。」

否認超重傳聞 隊友出言維護

突然被獨行俠放棄並當成籌碼交易，當錫被指缺乏個人紀律，體重一度迫近270磅，他在記者會上予以否認：「那不是事實。」

同被獨行俠交易到湖人的馬基夫莫里斯（Markieff Morris），也為當錫說話：「我聽說他不在狀態，不過若你能在一場NBA比賽中輕鬆拿到30分、15助攻和10次籃板這樣的『三雙』，我真的不知道所謂狀態是什麼。相信你們很快就能看到並判斷，當錫到底在不在狀態。」

馬基夫莫里斯（左）為當錫說話。（路透社）

ESPN指當錫最快可在周日（5日）清晨5時對溜馬一戰為湖人「地標」，惟他目前有傷在身，被獨行俠交易前目標是2月8日回歸。

體育記者Shams Charania表示，他可能要等到明星賽周末結束後才能上陣，即是今個月20日湖人對黃蜂的比賽。