NBA球評︱獨行俠為何放棄當錫？　一圖打破「天生肥底」迷思

獨行俠以當家球星當錫（Luka Doncic），跟湖人交換安東尼戴維斯（Anthony Davis），這宗NBA轉會較剛關閉的足球轉會窗任何一單大刁更震撼。



適逢農曆新年假期，籃球迷紛被平日不看體育消息的家人問起這宗交易有什麼特別時，紛紛作出不同的生動比喻。前體育主播伍家謙被太太問起時，以對方最熟悉的名牌手袋作比喻：「大概就係Hermès突然出咗個11.12，然後Chanel出個Constance，咁上下」。



當錫。（Getty Images）

獨行俠為何以當錫換AD做「蝕本生意」？

類似的比喻層出不窮，「即係Nike突然出Stan Smith，Adidas出 Air Jordan」，更簡單易明的可能是網上廣為流傳的：「就如姜濤去TVB，換陳豪去ViuTV」。

這種一看就懂的比喻固然有趣，球迷更想知道的是，為何獨行俠要以25歲的當家巨星當錫，換來已經31歲的安東尼戴維斯（AD）？AD當然也是頂級球員，惟他不止年紀較當錫大6年，得分能力也稍為不如對方，獨行俠為何要做這宗表面看來的蝕本生意？球會高層自有一番考量，當中涉及兩大因素。

安東尼戴維斯被交易到獨行俠。（Getty Images）

兩大原因放棄當錫

作為NBA球會管理層，一切重大決定都是以理性行先，當錫這宗交易不會例外。獨行俠早已計過晒數，才有此決定。沒錯，獨行俠放棄當錫，首要原因就是錢。

當錫2018年登陸NBA，加盟獨行俠，他在2022年跟球會續約5年，合約總值2.15億美元，他的年薪逐年遞增，首年3700多萬，次年4000萬，第三年4300萬，第四年4500萬，原本2026年是最後一年、接近4900萬。明年便是當錫合約最後一年，獨行俠高層便要思考，應否把他留住，代價以3.45億美元的「超級頂薪」跟他續約5年。作為陣中頭號球星，人工貴是一定的，問題是他是否值得這個價錢。

當錫體重持續上升，今季受傷場數多過上陣。（路透社）

生活不自律體重常失控

當錫得分能力強大，生涯場均交出近30分，他既年輕又具實力，而且外型不俗星味十足，位列現今NBA最知名巨星之一。作為獨行俠的「生招牌」，球會實在無理由貿然將他放棄。

外界未必理解，球會內部或早已對他生活不自律感到不滿，他在飲食和訓練方面不夠紀律，導致他身體愈來愈重、亦更頻繁地受傷。今季獨行俠的50場賽事，他只上陣22場，一半以上比賽因傷缺陣。他2018年初到NBA時，體重約220磅，目前官方報稱為230磅，可是ESPN記者Dave McMenamin指當錫今季體重一度直迫270磅，而且近年每逢季初都同樣有超磅的問題。

AD實而不華適合爭冠球隊

如此一來，獨行俠是考慮到當錫在生活不自律之下，無法控制體重，評估他未來持續受傷多過比賽，而且續約成本高昂，因此索性狠心割愛，連最後一年、近4900萬美元的頂薪合約也省回。AD今季年薪4300多萬美元，較當錫今季稍平，惟他餘下3季人工不菲，分別為5400萬、5800萬及6200多萬美元。

獨行俠目前陣中已有K艾榮（Kyrie Irving）和K湯臣（Klay Thompson）兩大高手，內線加入攻守兼備的AD，感覺如虎添翼，上季他們總決賽1：4不敵塞爾特人，跟總冠軍擦身而過，以當錫換來AD，或許正是繼2011年後再次奪冠所需要的最後拼圖。

獨行俠換走當錫，球迷難以理解抬棺材抗議。（路透社）

巴克利：做職業球員不可以肥

一代名將巴克利（Charles Barkley）生涯也不時被指超重，他憶述曾遭名人堂級前隊友摩西斯馬龍（Moses Malone）大罵「你又肥又懶」，從此痛下決心減磅，「你在高中可以肥，到大學就算肥仍可成功，做職業球員便不可以肥」，並指出肥胖的球員「可以獲得一些成就，但不會當上偉大球員。」

巴克利希望當錫可以有跟他一樣的突破，又補充說對方本身已是個偉大球員，「但如果可改善身體狀況，將會表現更上層樓。」

來自斯洛文尼亞的當錫，在西班牙球會皇家馬德里出道，16歲零兩個月為成年隊上陣，短短日子已在歐洲贏盡榮譽，年少成名。有意思的是，當大家以為胖胖的當錫「天生肥底」，回看他在皇馬的舊照片，卻是個身型相當瘦削的翩翩美少年。就算是2018年加盟獨行俠，那時已18歲的當錫也遠較現在瘦削。長年在NBA作賽，身型相當重要，無可避免要練得一身健碩肌肉，當錫那些是肌肉還是肥肉，有時很難下判斷，事實就是他今季確實受傷日子多過比賽。

他用表現證明自己，加盟首季獲選NBA年度最佳新秀，其後5次進入年度一隊及明星隊，去年獲選西岸最有價值球員並以2370分成為NBA年度得分王，上季領獨行俠打入總決賽。當錫實力毋庸置疑，獨行俠今次這宗交易絕對是一次重大賭博，剛好湖人目前陣容難言爭冠才願意輕易放走AD。如能放下感情因素，純以砌陣容爭冠角度而論，獨行俠今次值博率其實不低。