【NBA】「禿曼巴」卡路素加盟安踏旗下　盤點中國品牌下籃球巨星

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-21 14:25

去季在湖人眾星之間展現「平凡」威力的卡路素（Alex Caruso），努力終被贊助商賞識，一向穿高比拜仁（Kobe Bryant）Nike鞋款的他，轉投其他品牌懷抱。 「禿曼巴」（Bald Mamba）不再穿曼巴，轉穿K湯臣（Klay Thompson）鞋款。

由選秀無人問津到成為冠軍班底和勒邦占士（LeBron James）信任的隊友，卡路素去季成功征服不少球迷的心，4年的努力總算沒有白費。

近日傳出卡路素終於打動運動品牌，獲得球鞋代言的合約。

最近一場賽事，卡路素改穿K湯臣。（Getty Images）

卡路素昔日最愛高比戰靴：（按圖放大）

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《ESPN》記者Nick DePaula發布卡路素與中國運動品牌安踏達成簽約協議，成為代言人，上一場比賽已經改穿K湯臣的安踏鞋款上陣。

一向鍾情Nike Zoom Kobe系列的卡路素一舉變成安踏旗下的第5位NBA球星，除了K湯臣外，還有希活（Gordan Hayward）、魯尼（Kevon Looney）和伊雲斯（Jacob Evans）。

中國運動品牌曾簽下哪些NBA巨星？（接圖放大）：

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NBA球星在中國的合約待遇

代言中國品牌的球星中，以韋迪（Dwyane Wade）的合約最龐大。李寧和他簽10年價值1億美元外加終身合約，其後李寧發布「韋德之道」系列球鞋。2012至13年韋迪更促成李寧和熱火的合作，在邁阿密的美航籃球中心隨處可以李寧的標誌，現在熱火的當家球星占美畢拿（Jimmy Butler）也從Jordan Brand改穿李寧。

另外，匹克則和侯活（Dwight Howard）和柏加（Tony Parker）簽過分別是4年1200萬和4年1億美元的大合同。先是和柏加簽過4年1200萬，但在2015年柏加的生涯到尾聲時，匹克就找到侯活頂替。當時侯活因對原來的贊助商Adidas開價極低，感到羞辱而中止合作轉投匹克旗下，如今合約已經完結，侯活也改為穿上Kobe系列。