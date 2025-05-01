NBA季後賽湖人負木狼出局 高拔統治籃底 占士當錫合轟50分亦無用

NBA季後賽西岸首輪焦點戰，場數落後木狼1：3陷出局邊緣的洛杉磯湖人，Game 5回師主場出戰仍無起色，木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）全場統治籃底之下，就算兩大巨星勒邦占士和當錫合力攻入50分，仍阻止不到湖人出局的命運。



NBA季後賽湖人負木狼出局。(路透社)

湖人季後賽對木狼「打回原形」

湖人自從2019/20球季在占士帶領下贏得時隔10年的總冠軍，對上4季踏入一段相對低迷時期，今季原本也是向着同一方向邁進，直到今年2月意外得到當錫來投「沖喜」，常規賽表現不錯，以西岸第3位完成，一度予球迷憧憬今季或有力一試爭冠。

可是一到季後賽湖人立即「打回原形」，系列賽首仗受制木狼高強度防守和埋身肉搏，輸得一敗塗地，當時教練JJ列迪克已承認，「球隊在體能方面未預備好」。就算木狼在Game 2失準，湖人一度場數追平1：1，之後3場比賽木狼持續以身體對抗和硬朗防守剋制湖人，無論當錫手風是否暢順，木狼都能找到方法獲勝。

NBA季後賽︱4度當選年度最佳防守球員的高拔，領木狼淘汰湖人。(路透社)

高拔統治籃底 關鍵戰入球籃板創新高

今場也不例外，木狼在高拔領軍下完全統治籃底，首節領先31：22，半場59：49維持10分優勢。第三節湖人發力狂追，末段兩度反超前，完該節時木狼81：80只領先一分。

最後一節雙方得分緊咬，倒數5分39秒，木狼領前89：88時高拔搶下今場第9個進攻籃板後再入樽，木狼由領先91：88開始便一路領放到底，高拔在完場前1分08秒和39.1秒分別搶得防守籃板封殺湖人追上的機會，領球隊以103：96鎖定勝利，木狼連贏3場之下，場數4：1淘汰湖人，晉身西岸準決賽。

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4度當選NBA年度最佳防守球員的高拔，今仗攻守兩端都發揮出色：24個籃板球，當中包括9個進攻籃板，另加兩次封阻，他15次起手中12球，命中率高達8成，連同3個罰球皆中，攻入全隊最高的27分。

高拔今仗在得分和籃板同創個人新高，他僅是歷來第四位NBA球員在季後賽起手命中率達80%或以上並在得分和籃板獲得25／20以上，而且更是自1996年以來首人做到。

NBA季後賽︱。(資料圖片/路透社)

湖人主帥對占士+當錫組合感樂觀：需要時間建默契

賽後木狼教練芬治（Chris Finch）大讚高拔，「魯迪（高拔）是在最高水平的贏家。」木狼今場在籃板球佔54：37優勢，就算愛華士（Anthony Edwards）三分線上失靈一球未進，只得15分，另一主力迪雲辛素（Donte DiVincenzo）也僅得9分，仍足以擊敗湖人，連續兩季闖入西岸準決賽，對手將會是勇士對火箭的勝方。

當錫攻入全場最高的28分，占士也得22分，可是當錫完半場前背部受傷，下半場出場時間受限。湖人連續3場都在第四節有望追上的時候失之交臂，教練JJ列迪克大感無奈，但他對占士加上當錫的組合仍感樂觀，「他們需要更多時間建立默契，就如當錫與K艾榮在達拉斯那樣，顯然不能在一夜間發生」。他承認，「我們當然希望在季後賽第四節能表現更好，打得更舒服，但（占士與當錫）的合作關係已相當牢固。」

NBA季後賽︱勇士負火箭，要打Game 6再決勝負。(路透社)

勇士被拋離 卡爾教練第三節後段「拋白毛巾」

同樣陷入出局邊緣的火箭，則在Game 5以131：116扳回一城，場數追近至2：3。

勇士兩大巨星居里和畢拿同樣啞火，第三餘下5分50秒勇士以64：93落後29分，卡爾教練索性「拋白毛巾」將後備席全清。居里上陣23分鐘得13分，畢拿25分鐘得8分。第6戰會回到勇士主場作賽。