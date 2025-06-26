陪香港金牛力爭衛冕 免費直播NBL籃球聯賽修頓主場10場常規賽
撰文：吳慕兒
出版：更新：
職業籃球隊香港金牛2023年成軍，參與中國次級籃球聯賽NBL（全國男子籃球聯賽），組隊第二年已贏得總冠軍。今年球隊力爭衛冕，香港電台公布6至8月期間香港金牛10場在修頓球場上演的主場常規賽，均會有免費直播。
香港金牛修頓主場力爭衛冕
2025NBL新賽季6月28日（周六）開鑼，應屆冠軍香港金牛會在修頓球場，主場迎戰長沙勇勝。中國籃球協會最新公布，NBL今季共有8隊參賽，常規賽採用主客場分組循環賽制，聯賽前四名晉級季後賽，準決賽及總決賽均為五場三勝制。比賽時間為4節，每節10分鐘，外籍球員政策為每節比賽的外籍球員不得超過2人。
香港金牛常規賽階段將會跟南區、北區共7支隊伍交手，合演20場賽事，當中香港電台會在港台電視32、YouTube和手機應用程式，直播在修頓球場上演的10場主場賽事。
香港金牛主場賽事直播詳情
6月28日 晚上7時／香港金牛 對 長沙勇勝
7月9日、15日、17日、25日、29日、31日 晚上7時20分／香港金牛主場賽事
8月7日、19日、22日 晚上7時20分／香港金牛主場賽事
亦可在手機應用程式「RTHK電視」收看直播
本地籃球｜香港金牛門票最貴$1500 修頓NBL有P.LEAGUE+體驗？籃球｜香港金牛4：1挫安徽文一奪NBL總冠軍 成軍兩年即創歷史香港金牛回應港將出場時間下跌：贏波為先 堅信轉戰CBA時機將到本地籃球｜香港金牛推10萬港元「頭等艙」門票 修頓場睇波新體驗香港金牛選出啦啦隊Bull Girls 15成員密集訓練迎NBL新球季NBL｜楊睿騏用一季拚勁換信任 香港金牛季後賽首輪出局無緣四強NBL ｜香港金牛梁兆華帶頸傷上陣 主場最後一戰頂硬上為球迷搏盡NBL︱許烜行職業生涯首戰 三位香港金牛港產球員全員上陣【NBL】香港金牛地標戰挫兩屆冠軍廣西威壯 梁兆華主場打出身價本地籃球｜新職業隊香港金牛成軍 梁兆華楊睿騏等5香港球員加盟