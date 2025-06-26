陪香港金牛力爭衛冕　免費直播NBL籃球聯賽修頓主場10場常規賽

職業籃球隊香港金牛2023年成軍，參與中國次級籃球聯賽NBL（全國男子籃球聯賽），組隊第二年已贏得總冠軍。今年球隊力爭衛冕，香港電台公布6至8月期間香港金牛10場在修頓球場上演的主場常規賽，均會有免費直播。



香港金牛上季贏得NBL總冠軍。（公關提供）

香港金牛修頓主場力爭衛冕

2025NBL新賽季6月28日（周六）開鑼，應屆冠軍香港金牛會在修頓球場，主場迎戰長沙勇勝。中國籃球協會最新公布，NBL今季共有8隊參賽，常規賽採用主客場分組循環賽制，聯賽前四名晉級季後賽，準決賽及總決賽均為五場三勝制。比賽時間為4節，每節10分鐘，外籍球員政策為每節比賽的外籍球員不得超過2人。

香港金牛常規賽階段將會跟南區、北區共7支隊伍交手，合演20場賽事，當中香港電台會在港台電視32、YouTube和手機應用程式，直播在修頓球場上演的10場主場賽事。

香港金牛主場賽事直播詳情

6月28日 晚上7時／香港金牛 對 長沙勇勝

7月9日、15日、17日、25日、29日、31日 晚上7時20分／香港金牛主場賽事

8月7日、19日、22日 晚上7時20分／香港金牛主場賽事

直播頻道：港台電視32（rthk.hk/tv）

香港電台YouTube直播

亦可在手機應用程式「RTHK電視」收看直播