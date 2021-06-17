【NBA】小波爾高票力壓狀元奪最佳新人　米高佐敦：超出預期

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-17 17:14

NBA今日（17日）公布年度最佳新人（Rookie Of The Year），今屆榜眼，年僅19歲的小波爾（LaMelo Ball）力壓狀元安東尼愛德華（Anthony Edwards）。 由家族、往事帶來的負評到最佳新人，小波爾用一年時間，以行動平反，證明自己有多真材實料。

黃蜂控衛小波爾雖然季中受傷，一度休賽，全季只上陣51場，但無阻他以99張第一名選票中的84張高票當選最佳新人，力壓只獲得15票的狀元安東尼愛德華。

2月時，小波爾一度打出場均20.1分、6.3籃板、6.7助攻和1.7偷波，比前半季來得更強，成為占士（LeBron James）和當錫（Luka Doncic）後首位單月出賽至少十場，交出至少場均20分6籃板6助攻的新秀。以19歲299天的年紀，小波爾也為繼占士和杜蘭特後史上第三年輕獲得最佳新秀的球員。

新秀賽季小波爾場均15.7分、5.9籃板、6.1助攻及1.6偷波。（Getty Images）

「我進入NBA前，我就知道這是我在新人年可以得到的成就。」小波爾在得獎訪問時憶述，最佳新人是入NBA時的目標。今季小波爾甫開季就如魚得水，無間斷交出絕妙助攻，其視野、傳球以及控場能力，絕不是一般19歲可以達到的層次，慢慢的穩坐了球隊的主力位置。對於新人年就能交出場均15.7分、5.9籃板、6.1助攻及1.6偷波表現的小波爾，連教練波域高（James Borrego）也讚嘆不像19歲。

開心得像小孩一樣。（YouTube 截圖）

單薄的身形限制打法。（LaMelo Ball Imstagram）

哥哥波爾（Lonzo Ball）和父親老波爾（LaVar Ball）的影響下，小波爾在開季前一度備受質疑，不少網民估計小波爾也會似大哥一樣「雷聲大雨點小」，加上老波爾的「大嘴巴」，波爾家族實在不討好。小波爾並沒有因而受影響，早早適應NBA，連老闆米高佐敦也看在眼內：「他的表現早已經超出我們的預期，適應NBA賽場的能力比我們想像的好和早。」

寫下NBA生涯首個里程碑，小波爾還有不少地方需要改進，例如球迷挑剔的進攻能力，外圍投射能力等，還有對抗性和身體素質。現時小波爾的長處明顯，也有着年輕人的拼勁，但單薄的身形限制打法，因此足以能在NBA內線對抗的身體條件，是小波爾的休季任務。

【波爾兩兄弟射姿一覽】：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

期待小波爾的日後發展和創造。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）