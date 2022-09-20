籃球歐錦賽｜西班牙團隊高效發揮擊敗法國　第四度登上歐洲之巔

歐洲籃球錦標賽（歐錦賽）決賽，西班牙憑出色團隊表現，擊敗坐擁高拔（Rudy Gobert）的法國，第四度奪得歐錦賽冠軍。



西班牙第一節開局非常好。（Getty Images）

決賽在德國柏林上演，開賽後西班牙率先取得18：7的開局，並在第一節完結時領先23：14。第二節時，西班牙外線發力，其中Juancho Hernangomez射入4球三分球，西班牙一度拉開比數至47：26，法國在上半場完結前連取11分將比數拉近，西班牙領先47：37完成上半場。

西班牙憑藉穩定外線發揮，一直保持優勢並取得勝利。（Getty Images）

下半場開始時，法國隊延續上半場末段氣勢，將比數拉近至49：46，然而西班牙繼續保持外線手感，多名球員接連投入三分球，並領先66：57進入第四節。

法國在第四節一直無法拉近比數，最終西班牙以88：76贏得比賽，繼2009年、2011年、2015年後，再次贏得歐錦賽冠軍。

西班牙的Hernangomez兄弟，包攬決賽與賽事最有價值球員。（Getty Images）

西班牙的Juancho Hernangomez全場貢獻27分5籃板，三分球9射7中，獲選為今屆決賽最有價值球員，他的兄長Willy Hernangomez亦取得14分與8籃板，並當選今屆歐錦賽賽最有價值球員。

西班牙繼2015年後，再度贏得歐錦賽冠軍。（Getty Images）

西班牙全場投入15球三分，命中率達48%，兩項數據均優於法國。法國全場出現19次失誤，比西班牙多10次，西班牙亦因對方失誤取得35分，成為致勝關鍵。

為法國出場27分鐘的NBA木狼球星高拔，今仗只得令人失望的6分6籃板，就算科尼亞獲得全隊最高的23分，仍不足以阻止西班牙封王。