女籃世界盃｜中國勇奪亞軍平隊史紀錄　姚明籲球迷勿頭腦發熱

中國女籃早前在女籃世界盃奪得亞軍，賽事期間僅敗給應屆冠軍美國隊，全國上下對中國女籃表現讚不絕口。

賽事期間身兼女籃領隊的中國籃協主席姚明，接受內地《新華社》專訪時表示，希望球迷在驚喜過後，能冷靜並分析賽事表現，令女籃繼續進步。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

中國女籃在世界盃勇奪亞軍。（Getty Images）

中國女籃在女籃世界盃決賽以61：83不敵美國，繼1994年後再得世界盃亞軍。姚明接受《新華社》訪問，指好成績背後是10年的努力，「一支隊伍的培養和一個人的培養，是一個以10年為周期的一個結果。應該說這次比賽結果很圓滿，但是我們真的要去感謝這一路上陪伴我們走過的人，包括老一代籃協領導，為我們打下了這個基礎。」

由於球隊成績優異，有球迷稱中國隊是「世界級強隊」。姚明亦表示最初預期球隊可以殺入前四，最終獲得亞軍是意外之喜，然而不應沖昏頭腦，要全面分析實際情況，才能繼續進步，「正確的事我們要總結，同時也要去面對一些可能做得不夠好的地方，兩方面問題都要看。」

姚明認為大家應冷靜分析整個賽事。（Getty Images）

「我們仍然要看到我們面對澳洲隊時，其實沒有什麼優勢；法國隊其實追我們也很緊；日本隊上次奧運會是拿了亞軍，這次他們由於人員調整或各種因素，不夠理想；歐洲有很多的強隊沒有來……種種這樣的因素。我們這時不能頭腦發熱，我們得很冷靜地用一種科學的心態去看待這個問題。」

姚明呼籲球迷開心過後，要重新冷靜思考。（Getty Images）

姚明表示賽事帶來的關注度，有利女籃發展，並舉例澳州當初承辦2022女籃世界盃，亦是為推動當地女子籃球運動發展，「要把這些社會對我們的關注，對我們的幫助，有效地利用起來，還需要我們接下來加緊工作。」

透過這次世界盃，或有更多球員會獲WNBA球隊青睞。（Getty Images）

此外，今屆中國女籃兩名內線球員韓旭和李月汝曾出戰WNBA，隊友們表示二人外流後明顯更有自信。姚明亦鼓勵球員外流，指由於WNBA與WCBA賽程並無交集，球員可以同時參與兩個聯盟，遇上國家隊比賽則自己再作取捨。



本身是中國最知名籃球員之一，記者問姚明是否有向球員分享經驗，他笑言，「此一時彼一時了，我退役已經10年了。我來這兒主要是為了支持女籃隊員，協調一些後勤保障和與國內溝通的一些問題。我覺得一個有效率的團隊不在於所有人都為一件事情去發表自己的看法，而是每個人都知道自己應該做什麼。」