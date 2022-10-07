NBA｜大帝評為「外星人」　法國新星兩場友賽變狀元大熱震懾籃壇

近日美國籃壇焦點，集中在一名尚未進入NBA的球員，雲班耶馬（Victor Wembanyama）身上。

湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）形容他不止是「獨角獸」，根本是「外星人」；上屆奪得總冠軍的居里（Stephen Curry）形容他就是遊戲《NBA 2K23》走出來的「外掛球員」；「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）甚至預測他可以成為史上最佳籃球員之一。

未入NBA已經巨星拱照，到底是何方神聖？



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18歲法國新星 頂級表現震驚籃壇

現年18歲的雲班耶馬2004年在法國出生，在2019/2020賽季已投身職業賽場，近年一直征戰歐洲籃壇。他現時身高達2.2米，臂展約2.43米，身體硬件極佳、技術全面、運動能力優秀，廣受外界看好，成為2023年NBA選秀狀元的不二之選。

雲班耶馬表現引來美國籃壇高度關注。（Getty Images）

他早前隨法國職業籃球隊Metropolitans 92到美國，與NBA發展聯盟球隊G League Ignite友賽兩仗，吸引NBA球探前來觀戰，NBA球星戴雲卜克（Devin Booker）與基斯保羅（Chris Paul）亦有到場。

雲班耶馬第一場比賽精華：（影片0：18開始）

第一場比賽在當地時間10月4日舉行，Metropolitans 92雖以115：122落敗，然而雲班耶馬讓球迷留下深刻印象。他出場33分鐘，取得37分、4籃板與5封波，展示自己的全能身手，有球探表示「我們從未看過他這樣的球員」。

雲班耶馬攻守兩端均能作出貢獻。（Getty Images）

著名《ESPN》記者Adrian Wojnarowski表示，有NBA球隊總經理賽後指「昨晚的比賽之後，感覺一場『大家爭包尾』比賽，即將開始」。該總經理又指：「他是一個7呎4寸而且可以封波的杜蘭特，他現時仍有很大進步空間。雲班耶馬將是勒邦占士之後，最令人期待的球員。」

第二場比賽，雲班耶馬繳出「30+10」的數據，取得36分與11個籃板，助球隊以112：106獲勝。漂亮的fade away、臨場觀察能力、極佳的身體能力，再次令評述驚嘆。

雲班耶馬第二場比賽精華：

理性看待「大帝」讚譽 繼續專注達成目標

「大帝」勒邦占士在湖人與太陽的季前賽後的記者會上，給予雲班耶馬極高評價，「近兩年大家（指外界吹捧的新星）都被標籤作『獨角獸』，然而雲班耶馬更像『外星人』。包括我在內，所有人都未看過他這樣高的人，同時又如此流暢且優雅。他可以運球、從內線Step-back、Step-back三分、接球即射3分、封波……他毫無疑問是劃時代的天才球員。」

面對「大帝」的讚譽，雲班耶馬回應時十分理智，「有這樣的球星稱讚我，當然是個榮幸，但這並不改變任何事。我聽到後想：『哦，不錯啊。』就這樣而已。我一定要繼續專注。」

「我仍未打NBA，仍未被選上，所以我必須繼續專注達成自己的目標，因為未來要繼續進步及保持穩定並不容易」，雲班耶馬說，「我一直希望成為獨特的存在，成為大家未曾看過的球員。」

雲班耶馬（圖右）希望繼續向自己的目標邁進。（Getty Images）

有意見認為雲班耶馬已幾乎確認成為下年選秀狀元，建議他休戰一年，以免遭遇不測。然而他的經理人隨即澄清，「如果我們向雲班耶馬提出這樣的建議，他會問我們：『你們到底在說甚麼？』他絕不會同意，並希望繼續比賽，持續進步。對他而言，籃球是第一位，其他都只是次要。」



很多球隊已放眼來年選秀會，並將想方設法提高自己獲得雲班耶馬的機會。NBA總裁施華（Adam Silver）表示希望各球隊下季認真作賽，「我知道很多NBA球隊想放棄下個球季，並透過選秀來取得雲班耶馬，但是他們下季仍應努力比賽。」