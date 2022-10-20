NBA｜卜克關鍵時刻助居里妹夫立大功　太陽反勝獨行俠復仇成功

NBA今日（20日）上演去季西岸準決賽翻版，太陽主場一度落後22分下，最終憑卜克（Devin Booker）助攻新加盟的「居里妹夫」李爾（Damion Lee）奠勝，以107：105反勝有球星當錫（Luka Doncic）交出「35+9+6」的獨行俠。



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獨行俠在頭三節大部份時間均領先太陽。（Getty Images）

上季西岸準決賽太陽總場數以3：4不敵獨行俠，並在第七戰以33分之差慘敗。兩軍今日（20日）再度相遇，客隊獨行俠自第一節13：13後長期保持領先，在半場時已領先太陽62：45。他們在第三節剩餘9分鐘時，更一度拉開至67：45的22分之差。

太陽在下半場越打越好，終於在最後三分鐘時反超比數。（Getty Images）

此時獨行俠手感突然降溫，並出現多次失誤，令太陽掌握形勢，單節比獨行俠多得12分，並在第三節完結時將比數追近至76：81。

第四節獨行俠進攻回穩，曾再度把分數拉開至93：78，然而太陽進攻越打越順，打出27：7的攻勢，在最後3分鐘時反超比數。

雙方在最後30秒打成105：105平手，太陽球星卜克在進攻時間剩餘7秒時接到李爾傳球，眼見對方球員有意夾擊，馬上把球回傳給李爾。

李爾從右路切入後收球做射波假動作，眼見對方不被騙下fade away射入，助球隊反超107：105。當錫最後一波攻勢選擇Step-back 投超遠距離3分但射失，太陽成功復仇。

比賽最後20秒：

「當你被擊倒後，你會想復仇。」全場取得28分與9助攻的卜克回憶最後一球時，指自己當時被夾擊，然後做出正確決定，「我相信所有隊友，敵隊會針對我做不同防守，這亦是我們賽前已發現並訓練過的。」

卜克（圖右）表示自己相信所有隊友。（Getty Images）

第四節獨取11分、並攻入關鍵一球的李爾，賽後表示自己當時拿到球就射，「雖然球迷稱讚我射入致勝一球，然而這完全是團隊的努力。」

轟入全場最高35分、9籃板與6助攻的當錫認為球隊在領先後鬆懈，然而這只是第一場，在新球員加入後隊伍仍要磨合，「常規賽尚有81場比賽，我們會調整好的。」



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