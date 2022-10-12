NBA｜勇士D格連打隊友「只罰款不停賽」　居里幫手做和事老

NBA勇士隊主將D格連（Draymond Green）因拳毆隊友普爾（Jordan Poole）弄得滿城風雨，他日前開記者會公開道歉並宣布暫時離隊，主帥卡爾（Steve Kerr）在球隊與拓荒者的季前賽後，宣布對格連的處分。



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勇士向格連罰款，但不會停賽。（Getty Images）

D格連上周訓練期間拳毆普爾，事發片段及後流出，格連上周六為此公開道歉，並宣布暫時離隊。



勇士美國時間周二（11日）季前賽以131：98擊敗拓荒者，主帥卡爾在賽後記者會上主動公開格連的處分，「他（格連）會在周四回來訓練，球隊已對他罰款，但不會停賽，我預期他會在周五最後一場季前賽以及常規賽揭幕戰上場。」他其後補充罰款金額不會公開。

卡爾透露球隊過去一星期一直討論事件，並就涉事球員進行多次會面。他坦言這種情況下做決定並非容易，亦不會完美，「這是我接掌勇士後最大的危機……但我們將依靠大家的共同經歷，並相信這是對球隊的最佳決定。」

卡爾表示，普爾願意放下事件，繼續與格連合作。（Getty Images）

卡爾表示普爾是個非常成熟的年輕人，指他的取態是球隊作出現時決定的原因之一。「（普爾）願意放下事件，亦會繼續與格連並肩合作。」隊內巨星居里亦在背後協助調停，包括組織二人會面等。



卡爾坦言隊內文化被破壞，要時間修復，他亦認為格連以後要與隊內年輕球員以及未曾與他合作的球員建立關係，卡爾會一直留意年輕球員對格連的看法，以及格連如何指導他們。