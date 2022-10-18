NBA｜常規賽19日開波　最新戰力排名勇士登頂　湖人僅排第19位

NBA常規賽將在香港時間19日正式展開，早上7時半先有上屆亞軍塞爾特人主場對76人，10時有衛冕冠軍勇士主場迎戰湖人。

NBA官方網站公佈常規賽前最後一個戰力排名，其中勇士位居榜首，公鹿與塞爾特人位列第2與第3，勇士揭幕戰對手湖人則只排19。



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衛冕軍勇士在開季前的戰力排名中登頂。（Getty Images）

這份戰力排名由NBA專家John Schuhmann親撰，上屆總冠軍勇士隊居首。勇士在休季期間，雖有引起軒然大波的D格連打普爾事件，然而Schuhmann認為D格連在最後一場季前賽歸隊，令隊伍比賽表現回復以往水平，今年他們的年輕後備如普爾、穆迪、吉明加、韋斯文的成長與發揮，將影響勇士季尾輪換與季後賽時的用人安排。

公鹿雖然季前賽全敗，然而被仍排在戰力排行榜第二。（Getty Images）

第二位是上季在東岸準決賽止步的公鹿。Schuhmann認為公鹿雖然季前賽5戰全敗，面對NBA球隊時更讓對方平均每100個球權能取得114.3分，屬聯盟第二差，然而他亦列出ESPN記者Kevin Pelton的數據分析，顯示公鹿主力球員的季前賽出場時間屬聯盟最少，因此球隊季前賽數據未必能作準。

此外，兩季前公鹿亦在季前賽3戰全敗，他們最終贏得總冠軍，因此公鹿不應被低估。

上季在總決賽不敵勇士，並在季前被逼換帥的塞爾特人排第三位。（Getty Images）

第三位則是因教練烏度卡爆出醜聞，因而被逼換帥的上屆亞軍塞爾特人，Schuhmann指球隊雖曾在季前賽打出極佳防守，然而球隊在其中3場季前賽出現19次或以上失誤，而球隊防守籃板百分比僅排29位，顯示球隊籃板不穩是塞爾特人另一隱憂。

其餘位列頭10的球隊，依序為太陽、快艇、76人、金塊、灰熊、熱火和籃網。



NBA最新戰力排行榜前10位：

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上季表現不佳的湖人，僅被排在19位。（Getty Images）

另外，勇士揭幕戰對手湖人僅能排在第19名。Schuhmann指湖人季前賽時進攻表現堪憂，平均每100次球權僅能取得93.9分，屬聯盟最差，他們第一周的排陣亦將是焦點，例如安東尼戴維斯是否擔任中鋒，以及韋斯保克會否擔任後備。