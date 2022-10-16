NBA｜勇士高薪續約普爾、韋堅斯來季人工近5億　格連離隊或成定局

NBA冠軍勇士隊近8年4奪總冠軍，隊中三大主將居里（Stephen Curry）、D格連（Draymond Green）和K湯臣（Klay Thompson）功不可沒，隨着他們年齡漸長，球隊近年一直為接班做準備。

美國體育媒體ESPN報道，勇士在12小時內先後向後衞普爾（Jordan Poole）和前鋒韋堅斯（Andrew Wiggins）簽下長約，令合約明年到期的D格連前景更不明朗。



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普爾與勇士續長約。（Getty Images）

ESPN記者Adrian Wojnarowski報道，勇士和早前與格連起衝突的普爾簽下一份4年新約，價值最高可達1.4億美元。其後去季首度入選明星賽的韋堅斯同意減薪續約，他的新約頭4年價值達1.09億美元，第5年則是球員選項，若韋堅斯屆時執行球員選項，合約總價值可提升至1.43億美元。

加盟勇士後表現大幅提升的韋堅斯，選擇與勇士減薪續約。（Getty Images）

球隊在續約兩名球員後，隊內總薪酬持續水漲船高。根據ESPN記者Bobby Marks計算，若格連下季接受2023年2760萬美元的球員選項，勇士隊12名球員總人工共2.15億美元，須付出高達2.68億美元「奢侈稅」（Luxury tax）。因此勇士隊下季僅是12名球員的人工與稅款便有機會高達4.83億美元。

然而7月時另一體育媒體The Althletic報道，格連希望以頂薪續約，所以他不會執行球員選項，若勇士想留下格連，須付出更多金錢。

如格連堅持要求頂薪合約，今季或許就是格連在勇士的最後一季。（Getty Images）

事實上，23歲的普爾與27歲的韋堅斯這兩單續約足以反映勇士的取態。勇士清楚與球員續約後需繳付巨額稅款，他們選擇在落實與「老臣子」格連續約前，先與隊中兩名較年輕球員簽下長約，顯示球隊認為這兩名球員對球隊未來的重要性，比32歲的格連更高。

除非勇士願意為格連開出頂薪，並支付高昂的奢侈稅，或格連放棄頂薪合約，願意降薪留隊，否則今季也許就是格連效力勇士的最後一季。