NBA｜塞爾特人揭幕戰挫76人　綠軍雙核轟70分　夏登35分無力回天

NBA常規賽今日（19日）開鑼，上屆亞軍塞爾特人主場以126：117擊敗76人，綠軍兩名主力泰譚（Jayson Tatum）與謝蘭布朗（Jaylen Brown）合共攻入70分，76人明星後衛夏登（James Harden）雖攻入35分，中鋒艾比迪（Joel Embiid）亦交出「26+15」，但仍難逃一敗。



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賽前塞爾特人穿上特別版球衣，向已故球隊傳奇羅素致敬。（Getty Images）

開賽前，塞爾特人舉行悼念已故綠軍名宿羅素（Bill Russell）的儀式，期間播放悼念羅素的影片，塞爾特人主將謝蘭布朗與曾執教塞爾特人的76人主帥李華士分別發言，向羅素致意。

夏登迅速入局。（Getty Images）

比賽開始後76人球星夏登迅速入局，在首節已取得16分，助球隊第一節完結時領先塞爾特人29：24。

然而夏登亦捲入一個爭議判決，當時他對位綠軍中鋒賀福特並起手射Step-back三分，賀福特跳起嘗試封阻，夏登落地前左腳明顯向前伸，並踩在更早落地的賀福特腳上，賀福特最終被判一級惡意犯規，引起爭議。

夏登博得賀福特犯規影片：

Al Horford was given a flagrant 1 for this block on James Harden pic.twitter.com/CKdAbjPfCU — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2022

第二節初段，塞爾特人落後30：35時打出一段8：0攻勢，一度反超比數。至第二節中段76人夏里士、夏登與艾比迪投入三分球，將比數拉開至55：47，其後球隊手感降溫，被塞爾特人後來追上，半場完結時雙方戰成63：63平手。

兩隊第三節一開始險釀衝突。（Getty Images）

第三節開始時兩隊險釀衝突，艾比迪搶得防守籃板後，腋下夾着史馬特的手，之後艾比迪的手向上揮令史馬特失平衡倒地，裁判當時吹判史馬特犯規。

謝蘭布朗隨後衝向艾比迪，史馬特亦在地上拉艾比迪的腳，令艾比迪跌倒，雙方球員與裁判上前分開史馬特、艾比迪與謝蘭布朗，避免衝突升級。最終只有謝蘭布朗被吹技術犯規。

艾比迪與史馬特纏鬥險釀衝突：

Smart and Embiid getting chippy 👀🍿 pic.twitter.com/xkTEFj2NgU — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2022

第三節中段塞爾特人雙核泰譚與謝蘭布朗接連得分，為球隊領先至78：72，綠軍隨後維持領先優勢，在第三節完結時塞爾特人領先98：88。第四節綠軍一度拉開至16分之差，最終塞爾特人以126：117擊敗76人，取得賽季首勝。

塞爾特人贏出主場揭幕戰。（美聯社）

今場比賽塞爾特人雙核泰譚與謝蘭布朗發揮出色，二人各取35分，全隊共5人得分上雙；76人方面夏登交出35分、8籃板與7助攻，艾比迪亦取得26分與15籃板。塞爾特人的快攻得分達24分，76人則僅得2分，成勝負之分。