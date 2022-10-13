NBA｜塘鵝威廉臣嚇人90度拗柴嚇壞球迷 賽後笑稱：網民都是醫生
撰文：黎建明
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NBA塘鵝隊主將威廉臣（Zion Williamson）自加入聯盟後雖然表現亮眼，然而一直飽受傷患困擾，因此其一舉一動均備受網民關注。他周四（13日）在塘鵝迎戰熱火的季前賽足踝90度「拗柴」，狀甚嚇人，再次成為熱門話題人物。
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威廉臣因傷缺席2021/22球季所有賽事，直至即將展開的新球季才會正式復出。他在迎戰熱火的季前賽中正選上陣，在第二節尚餘9分半鐘時運球殺入對方禁區，他上籃前一步左腳90度「拗柴」，隨即失平衡倒下。
慎入：威廉臣嚇人90度「拗柴」
威廉臣「拗柴」一幕看來恐怖，事後卻能留在場上繼續比賽，其後才被換離場，球隊亦宣布他不會回到場上比賽。威廉臣今場上陣近11分鐘，取得11分、4助攻、2籃板。塘鵝最終以103：120不敵熱火。
威廉臣出席賽後記者會時表示，自己起來後已感覺無恙，「我還繼續比賽了數分鐘，然後球隊要我回到更衣室，讓一名醫生再作檢查，醫生說只是需要逐日觀察的痛楚。我自己亦覺得狀態良好，醫生也沒有給壞消息。」主帥格連（Willie Green）表示，不預期威廉臣會缺席一段長時間。
他笑言已知道社交媒體上的反應，「Twitter上的網民已做了他們常做的事，就像他們是醫生一樣」，威廉臣表示非常期待開季證明自己。
塘鵝最後一場季前賽將在香港時間周六（15日）上演，屆時會迎戰鷹隊，且看威廉臣到時會否出場。
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