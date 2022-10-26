NBA｜當錫失平衡倒地臨危不亂　極佳視野交出神奇助攻

NBA獨行俠今日（26日）作客塘鵝，獨行俠球星當錫（Luka Doncic）攻入全場最高的37分，第一節時更上演一球十分精彩的助攻。



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當錫今場攻入全場最高的37分。（美聯社）

塘鵝今仗雖有兩名主力威廉臣與恩格林缺陣，然而球隊開局手感極佳，並在一波13：2的攻勢後，拉開比數至21：8，獨行俠球星當錫亦不甘示弱接連得分，然而一直未能縮窄分差。

精彩的一球發生在第一節最後2分鐘，當錫運球突破，然而他在後手運球後失平衡倒地，塘鵝球員希斯與格拉咸上前夾擊，然而當錫在地上調整姿勢後彈地傳球，籃球精準地從對方四名球員之間穿過，送到無人看管的活特手中，活特亦隨即雙手入樽。

雖然當錫上演絕妙金球，然而雙方差距直至第二節末段才逐漸收窄，並在上半場餘45秒時追平比分，而塘鵝憑南斯的入樽，半場領先66：64。

下半場戰況相當緊湊，雙方互有領先，塘鵝在最後6分鐘時擴大領先優勢至6分，獨行俠奮力追趕，戰至最後3.2秒時落後2分，然而當錫最後的遠距離Step back三分未能得手，最終塘鵝以113：111擊敗獨行俠。

塘鵝今場得分分佈極為平均。（Getty Images）

今場當錫攻入全場最高的37分，是首名在開季前三場比賽均取得30分或以上的獨行俠球員，亦是16/17球季的韋斯保克後，NBA史上第二名球員能在開季前三場比賽，取得至少100分、25籃板與20助攻的球員。



除當錫外，獨行俠的甸維迪與活特亦分別攻入24分與23分。而塘鵝今仗得分分佈極為平均，9名出場球員中有8名球員得分上雙，其中Trey Murphy III 8次出手全中，攻入全隊最高的22分。