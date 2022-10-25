NBA｜全能夏登第四節發威 準大三元助76人挫溜馬奪今季首勝
撰文：黎建明
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NBA常規賽季初三戰全敗的費城76人今日（25日）主場迎戰溜馬，成功瘦身的球星夏登（James Harden）表現亮眼，交出「29+11+9」的全能數據，並在第四節發揮優異，助球隊以120：106擊敗對手，取得今季首勝。
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76人賽前未嘗一勝，領隊李華士表現更備受質疑。球隊今場面對溜馬，在第一節中後段建立領先優勢，第二節完結時76人領先64：46。下半場溜馬奮力追趕，終在第四節中段追至93：101。
此時夏登展示其價值，他先取2分，其後再射入2球三分球，包括在最後5分鐘時，對位今年選秀會第六順位的新秀Bennedict Mathurin，夏登向右突破，Mathurin用身體阻擋後倒地，夏登順勢用招牌Step back射入三分，助76人重新拉開至14分之差，逼使溜馬要求暫停。
HARDEN DROPPED HIM 😳 pic.twitter.com/rJ0NzUerWk— Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2022
溜馬暫停後未能拉近比分，最終76人成功以120：106贏得比賽，取得今季常規賽首勝。
夏登今場勇奪全場最高的29分，其中11分來自第四節。此外夏登亦能交出11助攻與9籃板，表現相當全能。夏登賽後表示自己感覺良好，然而球隊現時只是1勝3負，要繼續努力。
夏登全場精華：
除夏登外，76人明星中鋒艾比迪也得到26分與5籃板，前鋒夏里斯取得18分。溜馬方面，雖有4人得分上雙，籃板數亦比76人多8個，然而76人全場只有7個失誤，亦比溜馬多入7球三分球，三分命中率高達44.2%。
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