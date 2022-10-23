NBA︱爭冠份子76人開季3連敗　網民指李華士「史上最差主教練」

擁有艾比迪（Joel Embiid）和夏登（James Harden）兩大巨星坐鎮的費城76人，被視為有力爭標球隊之一，新球季開鑼，戰績卻不似預期，3戰全敗。最新一仗，更以105：114敗在重建中的青春班底馬刺。

李華士（Doc Rivers）教練再次成為眾矢之的，受球迷圍插，有網民直斥他是「史上最差教練」。



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艾比迪攻入40分都無用，76人開季三連敗，教練李華士再成眾矢之的。（Getty Images）

76人主將艾比迪縱攻入全場最高的40分，加上13個籃板，仍阻止不到球隊落敗。艾比迪賽後稱，「明顯地，我打不出最佳表現。我們贏不到波，但今夜只是個開始，我們會找到取勝方法的，我必須打得更好。」

他一個人打得更好，是否真的足夠？隊友夏登今仗只得12分進帳，就算加上12個助攻和9籃板，依然不足夠。馬刺得分最高的華素爾（Devin Vassell），攻入22分，勝在全隊有6個球員得分「上雙」，齊心就事成。

76人開季表現，惹來外界批評，矛頭直指教練李華士，籃球專頁Hoops Reference批評：「只要76人一日由李華士執教，他們永遠也不會有任何重大成就。」

有網民在馬刺一仗賽後怒言：「76人應該在他步出場館前辭退他」，也有人批評「李華士是歷來最差主教練。」有人冷靜分析：「李華士被史上最佳教練用一班無人想要的球員完全擊倒，這真是瘋狂，我完全想不通李華士如何年復一年獲得聘用。」

76人李華士教練受到各路批評。（美聯社）

現年61歲的李華士是NBA名帥之一，2007/08曾帶領波士頓塞爾特人獲得NBA總冠軍，不過生涯自此走下坡，領軍功力常受質疑，包括2019/20西岸準決賽帶領洛杉磯快艇在領先3：1大好形勢下，被金塊4：3逆轉出線。