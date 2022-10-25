NBA｜杜蘭特登歷史得分榜第20位　灰熊莫蘭特班尼各轟38分退籃網

NBA籃網今日（25日）作客灰熊，當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）以極高命中率攻入37分，更超越NBA 1970至80年代名宿Alex English，登上常規賽歷史總得分榜第20位。

然而籃網最終以124：134不敵莫蘭特（Ja Morant）與班尼（Desmond Bane）各入38分的灰熊，未能以勝利為杜蘭特賀喜。



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兩隊上半場互有領先。（美聯社）

第一節籃網雙星杜蘭特與K艾榮共攻入10分，然而灰熊團隊發揮更佳，其中莫蘭特表現尤為突出，第一節5投全中取得16分，助灰熊在第一節完結時領先39：34。

第二節輪到籃網團隊手感極佳，命中率達70%，單節取得35分，令他們在上半場完結時領先69：64。

班尼（圖右）成為今仗奇兵，助灰熊取得勝利。（美聯社）

第三節灰熊重拾狀態，其中班尼單節9投7中，狂取19分，灰熊單節團隊得分高達45分，比籃網多17分，讓灰熊在第三節完結時以109：97反超前12分。

第四節籃網雖曾追至6分之差，然而班尼再成灰熊末節得分主力，獨取球隊最後15分的其中10分，助球隊保持領先優勢，最終灰熊以134：124擊敗籃網。

莫蘭特今日表現出色，攻入38分。（美聯社）

今場籃網杜蘭特表現高效，以高達70%的命中率取得37分，另一球星K艾榮同樣取得37分，然而灰熊雙衛莫蘭特與班尼亦各取38分。團隊方面，灰熊比籃網多入7球三分球，杜蘭特賽後坦言兩隊的三分球表現是勝負之分。

杜蘭特成為生涯常規賽總得分第20位。（NBA）

杜蘭特取得37分後，讓他生涯常規賽總得分達25614分，超越得25613分的NBA傳奇Alex English，升上第20位。

若杜蘭特今季能保持健康，或有望在季尾成為登上歷史總得分第10名。（Getty Images）

杜蘭特上個近乎全勤的賽季，要數到2018/2019球季，當季他出戰78場常規賽取得2027分，若他今季能保持健康並複製過往表現，有望在季尾超越摩西斯馬龍、奧拉祖雲、鄧肯、皮雅斯、加尼特等名將，進一步升上歷史得分榜第十位。