美國女籃中鋒在俄判囚9年上訴被駁回 WNBA工會斥被當成政治棋子
撰文：黎建明
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兩度為美國贏得奧運金牌的女籃球員格連娜（Brittney Griner），今年2月在俄羅斯因管有藥物被捕，早前被當地法院判處9年刑期，她日前提出上訴亦被駁回。
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今年2月，格連娜在WNBA休季期間，前往俄羅斯代表當地球隊作賽「賺外快」，然而她在機場被查出行李內有大麻油與吸食工具，因此被當局拘捕。
8月時，俄羅斯法院裁定格連娜藏毒罪成，判囚9年，格連娜就刑期上訴，然而近日亦被當地法院駁回。她的辯護律師對判決表示失望，指同類案件一般刑期為5年，甚至有些案例會獲判假釋，他將與格連娜討論下一步行動。
WNBPA Statement Regarding Brittney Griner's Appeal and a Call to Action.#WeAreBG#BringBGHome pic.twitter.com/lpUyYtfyxC— WNBPA (@TheWNBPA) October 25, 2022
美國國家女子職業籃球員工會（WNBA Players Association）發聲明，指格連娜的刑期過重，她的上訴被駁回亦顯示格連娜不只是被錯誤地拘留，「她很明顯是個人質」。
工會亦呼籲美國總統拜登、國際籃協（FIBA）等繼續發聲支持格連娜，並將她帶回美國，「沒有運動員應被當作政治棋子」。
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