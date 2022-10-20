NBA｜威廉臣常規賽復出戰完勝賓施蒙斯　自稱「有很大進步空間」

NBA塘鵝今日（20日）作客籃網，三名主力威廉臣（Zion Williamson）、恩格林（Brandon Ingram）、CJ麥哥林（CJ McCollum）合共攻入74分，助塘鵝以130：108，擊敗有「KD」杜蘭特（Kevin Durant）攻入32分的籃網。

今場比賽是威廉臣歸隊後首場常規賽，其亮眼表現遠優於同樣缺席上季所有賽事的賓施蒙斯（Ben Simmons）。



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塘鵝今場發揮出色，順利作客擊敗籃網。（Getty Images）

今場比賽塘鵝一路領先籃網，第一節完結時已領先32：14，籃網雖在半場完結時追成50：58，然而塘鵝第三節再度發威，單節攻入40分，重新確立領先優勢，最終塘鵝以130：108擊敗籃網，取得今季首勝。

威廉臣復出後首場常規賽表現亮眼。（Getty Images）

威廉臣今場攻入25分、9籃板、3助攻與4偷波，命中率亦有50%，他賽後形容自己首戰表現只是「不錯」，「有很大進步空間，我仍在熟悉我的隊友。現時我們有正式比賽，我很高興能繼續成長。」

威廉臣（右）今仗多次在施蒙斯防守下得分。（Getty Images）

威廉臣表示隊友一直鼓勵他打得更進取，令他充滿信心。領隊格連與隊友恩格林均表示他就像未曾缺陣一樣，狀態如以前一樣好。他的亮眼表現，甚至連籃網球星杜蘭特亦予以肯定，「他看起來很健康……他射了22球，取得25分與9個籃板，這是他的典型發揮。」



威廉臣今仗表現：

相較之下，施蒙斯（圖左）的表現完全被威廉臣（圖右）比下去。（Getty Images）

今仗亦是籃網施蒙斯復出後首場常規賽，上陣23分鐘，取得4分、5籃板與5助攻，兩球罰球皆射失兼6犯離場。施蒙斯稱自己只是太興奮，「我很開心可以出場，我們當然想贏第一場比賽，但是我們均清楚落敗的原因。」他亦有信心自己可以回應教練的期望，成為球隊的「引擎」。

施蒙斯表示自己今場「太興奮」，有信心會打得更好。（Getty Images）

杜蘭特表示會繼續鼓勵他，「表現不好是必然會遇到的，重要的是之後作出改善。」主帥拿殊亦為施蒙斯辯護，指他缺陣一年後尚在重新熟悉比賽，「我們相信他的能力與潛力，但這並不會容易，我們會持續教導並支持他，令他重拾過往水準。」