NBA｜籃網賓施蒙斯含蓄作戰焫着K艾榮　拿殊力撐是隊內重要一員

籃網隊賓施蒙斯（Ben Simmons）自回歸後，隊友「KD」杜蘭特（Kevin Durant）與主帥拿殊（Steve Nash）要求他打得更積極，今日（27日）籃網對公鹿，上演隊友「開口教路」一幕，突顯施蒙斯的問題。



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賓施蒙斯今季正式復出，表現未如理想。（Getty Images）

賓施蒙斯上季中從76人交易至籃網，直至今季才正式為球隊上陣。隊友杜蘭特曾直言不在意施蒙斯是否投進，但要他打得更積極。教練拿殊亦表示他要打得更具侵略性，才會更易帶動球隊進攻。

今日（27日）比賽的第三節，當時籃網球星K艾榮迅速切入籃底，引來「字母哥」艾迪杜高普補防後分球給施蒙斯。然而賓施蒙斯接到球後，選擇傳回給遠在三分線外的杜蘭特，身處底線的K艾榮，大喝一聲：「射啦！賓！（Shoot it Ben!）」杜蘭特結果切入至罰球線起手，取得兩分。

“SHOOT IT BEN!”



Kyrie Irving is begging Ben Simmons to shoot the ball 😭 pic.twitter.com/gXGlCtB4QJ — Complex Sports (@ComplexSports) October 27, 2022

「隊友公然教打波」，這一幕在網上瘋傳。K艾榮賽後主動為賓施蒙斯辯護，「他兩年沒有打比賽，給他一個機會吧。我們仍相信他。」

籃網主帥拿殊（右二）稱施蒙斯是隊內重要一員，球隊會繼續支持他。（Getty Images）

今場賓施蒙斯上陣34分鐘，取得4分、5籃板與9助攻，出手7次只入2球。下半場出手更為0次，兩個罰球亦「全炒」。拿殊賽後稱賓施蒙斯表現不錯，可以繼續進步，是隊中重要一員。球隊會繼續支持他，讓他提升自信。

賓施蒙斯今季數據相當平庸，4場比賽場均上陣29.6分鐘，僅得5.3分、5.8籃板與7.5助攻。然而，他要進步，籃網全隊都要。擁有「三巨頭」杜蘭特、K艾榮、施蒙斯的籃網，今場99：110不敵公鹿，球隊開季1勝3敗，表現顯然不符預期。