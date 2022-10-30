NBA｜馬刺突裁上年12號新秀　美媒指球員涉多次向女性祼露身體

馬刺今季成績令人喜出望外，然而球隊在當地時間周五（28日）突然宣布，與上年在選秀會以12順位選中的派莫（Josh Primo）解約，球隊亦未有解釋原因，一度令球迷大感不解。

然而事情尚有後續：美媒ESPN在當地時間周六（29日）報道，指派莫涉多次向女性祼露身體。



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馬刺在當地時間28日突然裁走派莫（圖右），亦未解釋原因。（Getty Images）

現年19歲的派莫在2021年NBA選秀會，獲馬刺在第12順位選上，上季為球隊上陣50場，其中有16場是正選，場均能取得5.8分、2.3籃板與1.6個助攻，表現不俗，馬刺亦向他投下信心一票，啟動與他續約至2024年的選項。今季派莫為馬刺上陣4次，每場上陣時間均超過20分鐘，可見他已成為馬刺輪換陣容的重要一員。

派莫其後在當地時間26日對木狼的比賽中缺陣，馬刺更在周五（28日）對公牛的比賽前，突然宣布裁走派莫，亦未解釋原因，馬刺行政總裁R.C.Buford僅稱是為雙方長遠利益着想，球隊上下不會再評論事件，大量球迷當時均對馬刺的決定表示不解。

ESPN稱多支球隊有意簽下派莫，然而會了解情況後再作決定。（Getty Images）

派莫在同一日（28日）透過ESPN發聲明回應事件，「我知道大家都對今日的消息感到驚訝，我一直有尋求協助，來處理過往事件造成的創傷。現時我會更專注於治療自己的心理健康問題，希望將來我可以與大家分享，並以此協助有類似經歷的人。希望大家會給予我私人空間。」

然後，事情後續震驚球壇，美國ESPN在當地時間周六（29日）稱收到消息，指派莫涉嫌多次向女性祼露身體，此外，律師Tony Buzbee亦向ESPN透露獲一名馬刺前女員工聘用，該女士亦聲稱派莫曾向她祼露身體，Tony Buzbee過往曾在NFL球隊克里夫蘭布朗四分衛屈臣的不恰當行為案件中，出任多名女性的代表律師。

ESPN指，雖有多支球隊有意簽下回復自由身的派莫，然而事情發展至此，有關球隊將先靜觀其變。

今年9月，塞爾特人主帥烏度卡因與球會女職員有染被禁賽一季。（Getty Images）

今年9月，上屆亞軍塞爾特人主帥烏度卡因與球會女職員有染，事件公開後球隊宣布將烏度卡禁賽一季。而今次有關派莫的報道出爐後，不少球迷紛紛讚揚馬刺主動處理事件，而非等待醜聞爆出後才行動。