NBA｜籃網賽前炒主帥拿殊繼續輸　傳聞接任人竟是桃色醜聞主角

今季NBA戰績不似預期的籃網隊，宣布解僱球隊主帥拿殊（Steve Nash）。根據美媒《ESPN》報道，籃網正與現被塞爾特人禁賽的上季亞軍教頭烏度卡（Ime Udoka）接洽，並將在當地時間周三宣布接任主帥一職。



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在籃網開季表現不佳後，拿殊被球隊解僱。（Getty Images）

拿殊2020年起接任籃網主帥一職，然而球隊風波不斷，包括球星K艾榮拒絕接種疫苗，令他長期缺陣比賽，另一球星夏登則在上季季中被交易至76人，換來今季才復出的施蒙斯，球隊上季亦在季後賽首輪止步。

今夏隊內當家球星杜蘭特要求被交易，甚至傳出杜蘭特曾要求球隊從他與拿殊中二選一，雖然杜蘭特最後回心轉意留隊，然而雙方是否已修復關係是未知之數。

K艾榮再因場外事件成為焦點。（Getty Images）

籃網今季開局不佳，在美國時間周二（1日）主場迎戰公牛前，球隊只錄得2勝5負的劣績。球隊場上表現欠佳，場外亦因K艾榮在社交媒體上宣傳的反猶太主義的書和電影引來批評，雖然他其後澄清並道歉，球隊亦迅速「割席」，然而事件並未因此平息。

面對內憂外患，籃網決定在對公牛的比賽前，宣布解僱主帥拿殊，並由助教Jacque Vaughn代為領軍。籃網總經理麥克斯稱拿殊上任後一直面對困難挑戰，而負責球員與工作人員流動的麥克斯自己亦要負一定責任，「然而，我們重新審視開季的情況後，雙方均同意是時候作出改變。」

拿殊發聲明，感謝籃網隊上下。（Twitter）

拿殊其後在Twitter上發聲明，感謝籃網班主蔡崇信與總經理麥克斯提供執教球隊的機會，亦感謝一直共事的球隊上下，以及球迷的支持，「我的家庭在這裏感到家的感覺，亦很喜歡能成為這個團體的一部分，我希望籃網能取得成功，我們一家會繼續支持球隊，亦希望球隊能重回正軌。」

雖然夏天時外界一直盛傳杜蘭特與拿殊不和，然而杜蘭特表示自己喜歡與拿殊合作。（Getty Images）

杜蘭特賽後稱是午睡後，看到《ESPN》報道才得知消息，「我當時感到驚訝，但這種情況在NBA亦是平常，我可以做的就是繼續準備今晚（對公牛的比賽）。」他亦表示，球隊經歷艱難的休賽期，開季戰績亦不佳，因此清楚大家都正被審視，「我喜歡與拿殊與教練團隊合作。過去數年球隊經歷高低起伏，但籃球是我們都喜歡的工作。」

《ESPN》報道指，籃網將聘任烏度卡為球隊主帥。（Getty Images）

雖然麥克斯稱尚未落實下任主帥人選，然而根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報道，籃網已接洽現被塞爾特人禁賽的烏度卡為主帥。烏度卡在20/21球季擔任籃網助教，上季轉到塞爾特人擔當主帥。雖然他成功帶領球隊殺入總決賽，然而季前卻傳出與隊內女職員有不正當關係，被球隊禁賽一季。據報，塞爾特人毋須籃網補償選秀權，然而雙方仍在談判中。

杜蘭特雖再次攻入全場最高得分，然而仍無助球隊贏波。（Getty Images）

而籃網對公牛的比賽，雖然杜蘭特攻入全場最高的32分，然而K艾榮表現不佳，全場只得4分，命中率僅有16.7%，三分球更是6射全炒。公牛方面，拿芬與迪洛桑分別攻入29分與20分，拿芬更是在最後一節攻入20分，助公牛以108：99擊敗籃網，籃網再輸一場後。戰績僅為2勝6負，暫排在東岸第13位。