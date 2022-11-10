NBA｜籃網暫代教練「坐正」　高EQ回應備胎說法　KD用行動撐新帥

NBA籃網隊上星期解僱主帥拿殊（Steve Nash），當時球隊由助教華漢（Jacque Vaughn）暫代主教練一職，外媒盛傳球隊會聘請被塞爾特人禁賽的烏度卡（Ime Udoka）為新主教練。

然而籃網周四（10日）突然宣布華漢會正式「坐正」，引來外界譁然。



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華漢由暫代教練變「坐正」，成為球隊主帥。（Getty Images）

籃網隊開季戰績不佳，僅得2勝5負，主教練拿殊被解僱，球隊由華漢暫為領軍，當時ESPN報道籃網正接洽因桃色醜聞被塞爾特人禁賽的烏度卡，並打算讓該上屆亞軍教頭帶領球隊重回正軌。

籃網看到華漢為球隊帶來穩定後，放棄僱用烏度卡。（Getty Images）

然而籃網周四突然宣布，將暫代主教練職位期間取得2勝2負的華漢將「轉正」，成為球隊主帥。

ESPN記者Adrian Wojnarowski稱，由於籃網現時仍在處理K艾榮的反猶太風波，而華漢在暫代帥位期間令隊伍穩定下來，亦得到陣中王牌杜蘭特信任，因此籃網選擇放棄烏度卡，改讓華漢繼續帶隊，避免球隊再度陷入混亂。

華漢在記者會上笑稱不介意是替代人選。（Getty Images）

華漢在記者會上稱，自己當初的任務只是在公牛一戰帶隊（即籃網解僱拿殊後第一場比賽），然而其後一直領軍至今。

他笑稱不介意作為替代人選，「我曾對我的妻子說：『我也許不是你的首選，然而我們一起了20年。』所以事情總會有辦法解決。」他的比喻隨即引來全場大笑。

杜蘭特在記者會上對新主帥予以肯定，亦用場上表現力撐。（Getty Images）

杜蘭特指華漢努力工作，並非常在意團隊與每名球員的成長，球隊亦遵照他的指令比賽。籃網今日在華漢正式上任後的首場比賽，雖有K艾榮繼續禁賽，然而杜蘭特交出29分、12籃板與12助攻的「三雙」數據，助球隊以112：85擊敗紐約人，賽後一眾球員在更衣室賀喜向新主帥，場面相當融洽。

一眾球員賽後在更衣室祝賀新帥：