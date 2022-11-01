季前賽彩蛋︱邱士縉Stanley戰衣天天新款　向90年代NBA巨星致敬

ViuTV大熱籃球劇集《季前賽》大受好評，大家有沒有留意MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的張智良，身上NBA戰衣天天新款？

他在「痴漢籃球隊」中的位置是中鋒，劇中他穿上的NBA球衣，全是NBA 90年代巨星，當中包括三大中鋒奧尼爾、伊榮和大衛羅賓遜，猶如向各位巨星致敬的彩蛋。



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MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的張智良，身上NBA戰衣天天新款，猶如向各位巨星致敬的隱藏彩蛋。（影片截圖）

《季前賽》「痴漢籃球隊」中一眾主角都有獨特造型，姜濤飾演的高家孝身上不是快餐店外賣員制服，便是隨性的便服；呂爵安（Edan）飾演的隊友關浩德則須穿上爸爸公司的運動服打波；張繼聰擔正的教練陳尚波總是釣魚裝束；變化最多一人是（Stanley）飾演的張智良，由第一集開始，他在球場上的NBA球衣天天新款，甚至一集兩款。

第一集Stanley為討好公司廣告客戶陳總，與對方打籃球時刻意讓賽，身上的白色球衣其實是一代NBA中鋒伊榮（Patrick Ewing）在1991/92明星賽中穿上的東岸明星隊3號戰衣。第二集Stanley到街場與Edan練波，身上的紅色球衣與第一集那件白色球衣一脈相承，是NBA另一傳奇中鋒大衛羅賓遜（David Robinson）在1991/92明星賽中穿上的西岸明星隊50號戰衣。

Stanley身上90年代NBA巨星戰衣：

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第四集姜濤跟教練陳尚波「講數」，站在後方的Stanley即使只是過一過鏡，依然一絲不苟，身上穿上一代中鋒奧尼爾1996/97球季湖人34號戰衣。

Stanley在球隊打中鋒位置，他出場頭三件NBA戰衣分別是伊榮、羅賓遜與奧尼爾三大中鋒，大有向傳奇致敬的意味，也反映劇中角色欣賞同一位置的球星。就連Stanley劇中的太太劉嘉莉（蔡穎恩飾），也曾在第二集穿上奧尼爾1993/94球季的魔術32號球衣。

Stanley劇中的太太劉嘉莉（蔡穎恩飾）曾在第二集穿上奧尼爾1993/94球季的魔術32號球衣。（影片截圖）

之後「痴漢籃球隊」成員被張繼聰哄騙做洗車仔，Stanley已改穿另一NBA巨星戰衣。如果太暗看不清楚，痴漢籃球隊洗完車後，翌晨與女子好手打三人籃球，Stanley仍穿上同一球衣，比賽期間鏡頭再次影向Stanley後背，可清楚看到是名將加納特（Kevin Garnett）1997/98球季的木狼21號球衣。

第五集痴漢籃球隊練習時籃球卡在籃框，正在苦惱，Stanley當時身穿湖人另一傳奇名將魔術手莊遜（Magic Johnson）的經典32號球衣。《季前賽》單是頭六集，Stanley身上已猶如NBA 90年代巨星流動衣櫃，不知之後會否有更多驚喜？