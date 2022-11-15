中國男籃王哲林填補周琦空缺 加時挫巴林提前晉級世界盃
撰文：黎建明
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中國男籃在周二（14日）凌晨出戰世界盃亞洲區外圍賽，並在加時以80：64擊敗主隊巴林，提前晉身2023世界盃。
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中國男籃今仗雖有主將周琦繼續缺陣，然而面對F組榜尾的巴林，國家隊大部份時間均領先對手，球隊在第四節尚餘7分鐘時仍領先11分，最後卻被巴林後來追上一度反先1分，在第四節完結時兩隊戰成64：64平手。
國家隊其後在加時賽憑上佳表現，令巴林隊在5分鐘內僅得3分，最終以80：67擊敗對手，成功晉級世界盃。
今仗國家隊內線王哲林繼續發揮優異，繼上場攻入23分後，今場再交出27分與14籃板的「雙雙」數據，中國隊籃板球總數比巴林多14個，內線得分亦比對方多24分。
雖然國家隊成功晉身世界盃，然而有傳中國男籃即將換帥，雖然官方一直未有證實消息，但是自2019年接掌球隊的主帥杜峰，在今仗的賽後記者會上向一眾曾合作的球隊人員與球迷致謝，大有告別之意。
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