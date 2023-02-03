學界精英賽｜可藝主力三棲中獨愛籃球：想成為被點名稱讚的球員

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・可藝】翁灝謙，中五，嗇色園主辦可藝中學主力兼得分後衛。（張倩儀攝）

翁灝謙，中五，嗇色園主辦可藝中學主力兼得分後衛。

由足球轉打籃球，差一點就在疫情期間轉打排球。

手長腳長，彈跳力驚人，在排球場上必定有所作為，但最後他還是心繫籃球，自嘲由「傻仔」變成能擔大旗的主力，只因想在精英賽直播中，成為被點名稱讚的球員。



問：為何開始打籃球？

答：小時候踢足球先，有踢過區隊，但發現自己不太適合，因為我踢後場沒有機會入球，只是防守，很悶沒有成就感。剛好黃俊濠（同一間小學）又由足球隊轉去籃球隊，就一起去打籃球，玩玩下又幾好玩。

【精英賽・可藝】籃、足、排，最後他還是心繫籃球。（張倩儀攝）

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：有去跑山和在家做體能，自己有練更多技術，例如運球。之前經常打球，但封場後就少很多，主要在家看手機和陪家人。本身經常打球打到很晚，所以很少見面，封場就多很多時間，以前他們一直不明白我為什麼放這麼多時間打球，而讀書很少，後來了解了大家，關係也有因而變好。

對於籃球，我也有想過放棄。當時接觸了排球，也打得挺好的，但這段時間也遇上恩師李梓浩，帶我入甲二球隊跟操，開闊眼界，幫助我由一個傻仔變成可以在校隊擔大旗的球員。

【精英賽・可藝】到甲二球隊跟操，是一次很好的進步機會。（張倩儀攝）

【精英賽・可藝】可藝打入精英賽四強。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：我也是看精英賽重播，發現是很刺激和熱鬧，大家各自為自己學校打氣，很震撼。開場和中場休息都很精彩，好想成為場上的一員，都好想成為直播中被點名稱讚的人。

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：我會多謝之前的我，如果當天放棄了籃球，現在可能就是隔離打氣的觀眾，可能就轉了打排球，就沒有機會識到這班兄弟。

問：你眼中的可藝籃球隊？

答：打法偏向多快攻和體能化，融入體系需時，不過大家都是拿心出來練球。

【精英賽・可藝】可藝籃球隊。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

