學界精英賽｜可藝小前鋒曾被罵到對籃球失去熱情　轉校後尋回拚勁

Nike全港學界精英籃球賽本周末(4日)於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年,物是人非,但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢,哪怕大部分球員都是首次參賽,依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校,訪問10個球員,窺探疫情三年下,球員們到底發生過什麼事?



【精英賽・可藝】鄭峻謙,嗇色園主辦可藝中學主力。(張倩儀攝)

鄭峻謙,中五,嗇色園主辦可藝中學主力,司職小前鋒。

曾是舊校一打五的主力,被罵得對籃球失去了熱情。轉校可藝,被球隊氣氛、教練和隊友感染,找回打球的拚勁。

熱情重燃,讓一個半月板移位加手指脫臼的球員,全力爭入四強,仍說出一句:「避就不如不要打,打得就不能怕。」



問:為何開始打籃球?

答:本身我和哥哥一起踢足球,我主要負責守龍,但我一直都碰不到足球龍條楣,踢又踢後備,因為當時的老師常因為沒有交數學功課而不讓我上場,所以沒有太大感覺和興趣。

直到小六時,有朋友叫我一起試打籃球就答應了,到中學才正式練。

問:過去三年沒有學界,做過什麼?

答:當時有找其他教練1對1練技術,有練運球和跑沙灘,不過沒有球打,也去玩了其他運動:打桌球當休息。

未轉可藝之前,我都要一個打五個,可是贏球被讚的永遠沒有我,罵就只罵我一個,打得不太開心,所以疫情間有想過放棄,但入到來可藝,氣氛不一樣,真正叫團隊運動。

【精英賽・可藝】近年轉校加入可藝。(張倩儀攝)

【精英賽・可藝】可藝讓他重燃對籃球的熱情。(張倩儀攝)

問:第一次接觸精英賽的感覺?

答:第一次看精英賽是網上的精華,感覺上好似不是特別難打。因為一直覺得出面的球隊特別勁,今年第一次打都會以為「無得打」。但開始之後,就愈打愈順,球隊又有返團火。

看以前的四強精華,球員面上貼了校名的紋身貼紙,兩校又分了不同陣營,感覺好似每間學校的氣勢都很強,現在感覺比以前的精英賽氣氛比較弱。

【精英賽・可藝】可藝男籃終於讓他有球隊的感覺。(張倩儀攝)

問:堅持到這刻入到精英賽四強,有什麼要跟當天的自己說?

答:如果當時放棄的話,就沒有現在的我,但如果當時好好地練,現在一定打得更好。

問:你眼中的可藝籃球隊?

答:籃球氣氛很好,進步快很多。其他學校練球可能一錯就會罵,可藝不會,教練、老師、師兄都很有耐心,很願意教我們,不會為罵而罵。

【精英賽・可藝】可藝籃球隊。(張倩儀攝)

Nike全港學界精英籃球賽

日期:4/2( 四強)、5/2(決賽)

地點:荃灣體育館

時間:09:00-17:30(四強)、09:00-18:00( 決賽)

對賽戲碼:

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學(葵涌)

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場