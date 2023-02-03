學界精英賽｜可藝小前鋒曾被罵到對籃球失去熱情　轉校後尋回拚勁

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・可藝】鄭峻謙，嗇色園主辦可藝中學主力。（張倩儀攝）

鄭峻謙，中五，嗇色園主辦可藝中學主力，司職小前鋒。

曾是舊校一打五的主力，被罵得對籃球失去了熱情。轉校可藝，被球隊氣氛、教練和隊友感染，找回打球的拚勁。

熱情重燃，讓一個半月板移位加手指脫臼的球員，全力爭入四強，仍說出一句：「避就不如不要打，打得就不能怕。」



問：為何開始打籃球？

答：本身我和哥哥一起踢足球，我主要負責守龍，但我一直都碰不到足球龍條楣，踢又踢後備，因為當時的老師常因為沒有交數學功課而不讓我上場，所以沒有太大感覺和興趣。

直到小六時，有朋友叫我一起試打籃球就答應了，到中學才正式練。

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：當時有找其他教練1對1練技術，有練運球和跑沙灘，不過沒有球打，也去玩了其他運動：打桌球當休息。

未轉可藝之前，我都要一個打五個，可是贏球被讚的永遠沒有我，罵就只罵我一個，打得不太開心，所以疫情間有想過放棄，但入到來可藝，氣氛不一樣，真正叫團隊運動。

【精英賽・可藝】近年轉校加入可藝。（張倩儀攝）

【精英賽・可藝】可藝讓他重燃對籃球的熱情。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：第一次看精英賽是網上的精華，感覺上好似不是特別難打。因為一直覺得出面的球隊特別勁，今年第一次打都會以為「無得打」。但開始之後，就愈打愈順，球隊又有返團火。

看以前的四強精華，球員面上貼了校名的紋身貼紙，兩校又分了不同陣營，感覺好似每間學校的氣勢都很強，現在感覺比以前的精英賽氣氛比較弱。

【精英賽・可藝】可藝男籃終於讓他有球隊的感覺。（張倩儀攝）

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：如果當時放棄的話，就沒有現在的我，但如果當時好好地練，現在一定打得更好。

問：你眼中的可藝籃球隊？

答：籃球氣氛很好，進步快很多。其他學校練球可能一錯就會罵，可藝不會，教練、老師、師兄都很有耐心，很願意教我們，不會為罵而罵。

【精英賽・可藝】可藝籃球隊。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

