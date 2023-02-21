NBA｜韋斯保克兜一個圈還是留在洛杉磯　爵士買斷合約勢投快艇

爵士宣布買斷韋斯保克（Russell Westbrook，又譯：威斯布鲁克）合約，讓他成為自由身球員。美國著名體育記者Adrian Wojnarowski消息指，這名剛從三方交易中由湖人轉投爵士的明星控球後衛，即將加盟快艇，與尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）組成三巨頭。



Adrian Wojnarowski在ESPN報道中引述韋斯保克經理人Jeff Schwartz的說法，指34歲的韋斯保克在爵士買斷其合約後，計劃加盟洛杉磯快艇。

NBA聯盟證實周一（20日）下午證實，爵士已買斷韋斯保克餘下的4700萬美元合約。

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消息指，隨快艇主教練路爾（Tyronn Lue）和籃球事務主管法蘭克（Lawrence Frank）等球會高層先後跟這名明星控衛交談，這支西岸球隊對他興趣愈來愈濃，雙方談論內容集中討論韋斯保克是否願意在球隊內扮演一個明確地以組織和籃板為主的角色，快艇將圍繞他建立球隊。

韋斯保克被指亦曾接觸公牛、巫師及熱火，但考慮到爭冠機會和能繼續留在洛杉磯，讓他最後選擇快艇。

與保羅佐治故劍重逢

體育網媒The Athletic消息指，快艇計劃日後讓韋斯保克任正選，惟剛開始時會先從板凳球員開始，慢慢再建構適合他的陣容。

韋斯保克如加盟快艇，將與雷霆時期隊友保羅佐治故劍重逢。保羅佐治2017年加盟雷霆，與韋斯保克合作兩季，二人產生不俗化學作用，可惜連續兩季季後賽首圈出局，2019年夏天雙雙離隊、分道揚鑣。韋斯保克和保羅佐治，再加上尼納特（Kawhi Leonard）在快艇組成三巨頭，令人有一定期待。

數據網站StatMuse列出三人加起來的驚人數據：22次入選NBA明星隊，20次入選最佳陣容，11次入選最佳防守陣容，1次常規賽MVP，2次總决賽MVP，2次當選最佳防守球員，2次總冠軍。

韋斯保克、尼納特和保羅佐治有望組成快艇新三巨頭。（圖片來源：Bleacher Report Twitter）

韋斯保克傳加盟 快艇NBA奪冠賠率反轉冷

對韋斯保克有望加盟快艇一事，外界意見不一。有趣的是，相關轉會消息傳出後，博彩網站BetOnline將快艇奪得NBA總冠軍及西岸冠軍的賠率轉冷，反映該博彩網站認為韋斯保克加盟後，反而會令快艇實力減弱。

另一邊廂，數據網站StatMuse則指出，保羅佐治上一次與韋斯保克做隊友的賽季，其得分、籃板、抄截、三分命中率和罰球命中數據皆為生涯最高，而且當季他還入選NBA一隊以及防守一隊。