籃球熱話｜中國U19女籃領先32分下遭埃及反勝　小組三戰皆北

FIBA U19女子籃球世界盃剛完成小組賽階段，其中處於D組的中國隊在對上埃及的一戰，竟出現領先32分下倒輸的一幕，最後中國以56：60不敵埃及，小組三戰皆北。



現時於FIBA世界排名第11的中國U19女籃代表，先於周日（15日）以62：83在加拿大手中吞下一敗，「Back To Back」賽程中下，周一再對上世界排名第20位的埃及。

埃及曾落後32分。（FIBA）

實力、牌面上高一班的中國隊，開局即拉開分差，打出一段18：0的攻勢，雖然埃及有射手Salma Hassan射入零度三分「破蛋」，但中國依然保持優勢，更於第二節末段一度領先最多44：12、32分，半場完依然拉開44：20。

李青陽攻入21分。（FIBA）

埃及打出追分的熱血情節。（FIBA）

換邊後中國「警號」響起，手感不順之餘，更被對手打出一段0：19的攻勢，反觀埃及不斷鏟入內線得手，更多次博得罰球機會，於第四節開段已經收窄至只有5分差距。中國在最後3分50秒將對手放上罰球線，在對方兩罰全中下，遭到反超，最後更無力反勝埃及，只能以56：60落敗。

埃及反勝中國後慶祝。（FIBA）

今場雖然有前鋒李青陽攻下21分，但仍難彌補球隊全場73射20中，命中率僅得27.4%，即使掌握到球權都未能完成攻勢的「殺傷力」。相反，埃及在第二節未段開始打出自己節奏，多次殺入內線得分，更全場掌握50次籃板，打出瘋狂追分反超的熱血情節。