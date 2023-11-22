NBA｜38歲勒邦占士輕鬆破39000分大關　今季多項數據錄生涯最佳

NBA季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），湖人以131：99大勝爵士晉級八強，陣中球星勒邦占士（LeBron James）今仗只打了三節便「打卡收工」——不過重要的是，他在這場突破個人生涯得分39000大關。



雖然已38歲高齡，但勒邦占士（右）依然是湖人頭號球星，表現更勝近年備受批評的安東尼戴維斯（左）。

占士上季便已超越「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），加冕NBA歷史總得分王，如今他雖已將近39歲，但仍在聯盟中保持頂尖水準，場均能得到25.7分、8.1個籃板和6.6次助攻。

今場比賽之前，他距離39000分大關只有5分之差。開賽不足1分鐘，他便上演「拆你屋」取得2分；至第一節剩下7分多鐘時，「大帝」在外線接球後三分起手命中，剛好完成39000分壯舉。

不過射入該記三分球後，勒邦占士未有像上季超越渣巴時大肆慶祝，只是表情平靜地默默回防。湖人今場幾乎全場都處於領先狀態，在第三節還剩下4分45秒時，球隊與爵士分差達24分，占士隨之離場「打卡收工」，之後沒再被換入。

「大帝」今場僅上陣24分鐘，比今季場均出戰33.6分鐘的時間要少，但他今仗亦攻入17分，並有9次助攻及7次籃板。

勒邦占士（右）今仗只打了三節，助球隊鎖定勝局後便沒再上場。（路透社）

賽後受訪時，占士表示收到來自教練和隊友的祝賀，「自聯盟建立開始，一直都有很多偉大的球員，也有很多偉大的得分手。能夠成為任何一項成就的第一人，我認為這總是一件很厲害的事情。」

由於賽前只差5分，因此占士今仗成為NBA史上唯一一名達到39000分大關的球員亦不令人意外，不少球迷都開始期望他拿到40000分的那一天，但會是什麼時候呢？《馬卡報》便為此作出一次簡單計算：勒邦占士今季場均得分為27.2分，假設他健康且在接下來的40場比賽中場均得到25分，那在2024年2月的某一天，占士便會成為「40000分先生」。

下月便39歲的勒邦占士，正向着40000分大關邁進。（路透社）

「這是我與『時間老人』之間的較量」

這已是勒邦占士在NBA的第21個球季，NBA除他以外，便只有卡達（Vince Carter）、加尼特（Kevin Garnett）、奇雲韋利士（Kevin Willis）、巴利殊（Robert Parish）及奴域斯基（Dirk Nowitzki）5人曾有這麼長職業生涯。

然而《The Athletics》周二時統計指出，占士今季的平均得分（當時為26.4分，今場過後為25.7分），比另外5人加起來（24分）都要多，顯示出這名湖人球星目前所保持的狀態多麼出色，出色得足以與時間抗衡。

占士在周一攻入今季最高的37分，助湖人以1分險勝火箭。（路透社）

周一（20日）面對火箭一役狂轟37分後，被記者問到他在金錢及職業生涯成就都已經沒有後顧之憂時，為何還希望繼續在NBA效力？「只是想嘗試挑戰極限，看看我能走到多遠。」占士當時回答道。「我也不知道，我的意思是，這是我與『時間老人（Father Time）之間的較量』。」

時間與傷患，向來都是職業運動員的夢魘，可勒邦占士今季的表現卻不輸從前。他目前命中率達58.6%，為生涯最高；總計三分、兩分和罰球的「真實」命中率亦達67.5%，生涯最高；有效命中率65.7%，生涯最高；籃板率（Rebounding Percentage）12%，生涯最高；而且每100回合進攻得分及三分命中率等數據，今季也能排在生涯第2名。

勒邦占士今季場均為隊友交出6.6次助攻，相較整個職業生涯算是表現較差的數據。（路透社）

他與「時間老人」的較量會在何時結束？我們無法知道，但其隊友柯士甸里維斯日前（Austin Reaves）便感嘆占士的逆齡表現：「他永遠能保持活力。目前他是聯盟中最年長球員，但他每天看起來卻像是20歲一樣，還會向周圍的人開玩笑及尋找快樂。」